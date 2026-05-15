Globala och lokala nyhetshändelser: Adanis förlikning och kriser i världen

En omfattande sammanställning av dagens nyheter med fokus på Gautam Adanis rättsliga uppgörelse i USA, ebolautbrottet i Kongo samt aktuella händelser i Sverige.

Gautam Adani , som för närvarande rankas som en av världens absolut mest förmögna individer, har nu nått en ekonomisk överenskommelse i en amerikansk domstol. Det totala beloppet som ska betalas i förlikning uppgår till 18 miljoner dollar.

Bakgrunden till denna rättsliga process är allvarliga anklagelser som riktades mot honom för två år sedan, då han misstänktes för att ha betalat ut enorma mutor i miljardklassen samt för att ha vilselett amerikanska investerare i samband med ett omfattande energiprojekt i Indien. Processen inleddes under Joe Bidens administration, men i en intressant vändning har Adani tagit hjälp av Robert Giuffra, som är känd som en av Donald Trumps personliga advokater.

Adanis förmögenhet, som placerar honom på 17:e plats på Bloombergs prestigefyllda lista över världens rikaste, har byggts upp genom det mäktiga industrikonglomeratet Adani Group. Företaget startade ursprungligen med handel av råvaror men expanderade snabbt till att utveckla en av Indiens största privata hamnar, för att därefter ta ett avgörande strategiskt steg in i den globala energisektorn. Samtidigt som finansvärlden följer Adanis rättsliga uppgörelse, rapporteras det om ett kritiskt hälsoläge i Afrika.

I Kongo-Kinshasa har ett utbrott av ebola lett till att över 60 personer har avlidit, och rädslan för att den dödliga sjukdomen ska sprida sig över landsgränserna växer snabbt. Enligt Africa CDC, som är Afrikanska unionens organ för folkhälsa, misstänks omkring 250 personer vara smittade. Särskilt drabbad är provinsen Ituri, och regionala hälsomyndigheter har kallat till akuta möten för att samordna internationella insatser.

Smittrisken bedöms som särskilt hög på grund av stora befolkningsförflyttningar kopplade till gruvindustrin, bristfällig säkerhet i vissa regioner och stora svårigheter med effektiv kontaktspårning. Närheten till grannländerna Uganda och Sydsudan ökar oron ytterligare för en regional epidemi av den fruktade blödarfebern, vilken sprids via kroppsvätskor och ofta är dödlig. I Sverige har flera betydande händelser ägt rum under det senaste dygnet. I Trelleborg har Transportstyrelsen beslutat om ett nyttjandeförbud för tankfartyget Jin Hui.

Fartyget bordades av Kustbevakningen efter misstankar om att det använde falsk flagg och i själva verket tillhörde en så kallad skuggflotta. Detta ledde till att fartygets befälhavare, en 35-årig kinesisk man, blev häktad. Inom rättsväsendet meddelas det också att Eddie Jobe, som varit häktad för ett mord och ett försök till mord från september 2012 på en spårvagnshållplats i Västra Frölunda, nu avförs från utredningen.

Chefsåklagare Per-Erik Rinsell förklarar att bevisningen inte har nått en sådan styrka att tillräckliga skäl för åtal föreligger. Fallet övergår nu till polisens enhet för kalla fall, medan Jobe fortfarande är misstänkt för grovt häleri där åtal väntas inom kort. På den politiska arenan har migrationsminister Johan Forssell öppnat för en ny väg för ungdomar som redan fått ett utvisningsbeslut.

Han uttrycker en önskan om att hitta lösningar för den grupp som gör allt rätt, anstränger sig i studier eller arbete och inte har begått några brott, då han anser att dessa individer bör få en ärlig chans till en långsiktig framtid i Sverige. Samtidigt har stockholmarna drabbats av trafikkaos vid Skeppsbron i Gamla Stan. En buss drabbades av ett gasläckage, vilket tvingade fram en omedelbar evakuering av passagerarna och en avspärrning på 100 meter.

Tack vare snabb insats från räddningstjänsten och polis skadades ingen, men trafiken stod totalt stilla under flera timmar medan bussen bärgades från platsen. Händelsen orsakade betydande störningar i kollektivtrafiken innan vägen åter öppnades





