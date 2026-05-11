Globala och nationella händelser: Från thailändsk politik till sportsliga triumfer och energikriser

En omfattande genomgång av veckans viktigaste nyheter inklusive Thaksins frigivning, Barcelonas ligatitel och energipolitiska strider i Sverige.

Thailands politiska scen präglas återigen av turbulens efter att den tidigare premiärministern Thaksin Shinawatra har släppts från fängelset i förtid under måndagen. Den 76-årige politikern, som sedan september hade avtjänat ett straff för korruption, får nu återvända till friheten under specifika villkor.

Enligt uppgifter från AFP-journalister på plats i Bangkok kommer han att behöva bära en elektronisk fotboja under de kommande fyra månaderna som en del av sitt villkorade frigivande. Denna händelse markerar ett nytt kapitel i den utdragna och komplexa politiska kampen i Thailand där Shinawatras inflytande fortsatt varit betydande trots hans tid i exil och fängelse. Samtidigt ser vi dramatiska vändningar i Europa när Polens tidigare justitieminister Zbigniew Ziobro rapporteras ha flytt till USA.

Ziobro, som tidigare åtnjutit politisk asyl i Ungern under Viktor Orbáns ledning, tvingades lämna landet efter att en ny premiärministern Peter Magyar tillträtt. Han är efterlyst för en rad allvarliga brott, däribland anklagelser om förskingring, vilket han själv bestridit. Flykten till USA understryker den politiska instabiliteten och de skiftande allianserna inom EU:s östra medlemsstater. På den internationella arenan bekräftar Kina nu det kommande besöket av USA:s president Donald Trump.

Planen är att Trump ska besöka Kina mellan den 13 och 15 maj för att hålla avgörande samtal med landets ledare Xi Jinping. Besöket hade ursprungligen planerats till våren men sköts upp på grund av presidentens intensiva fokus på kriget i Iran. Denna geopolitiska spänning har även gett direkta utslag på världsmarknaden.

Oljepriserna steg kraftigt när handeln öppnade igen på måndagen, då Iran svarade på ett amerikanskt fredsförslag utan att ge några tydliga tecken på att konflikten närmar sig ett slut. Nordsjöoljan klättrade till 103,92 dollar per fat medan den amerikanska WTI-oljan nådde 97,75 dollar, vilket speglar den osäkerhet som råder kring den globala energiförsörjningen. Inom sportvärlden firar Barcelona en stor triumf efter att ha säkrat den spanska ligatiteln för 29:e gången.

Det som gör denna seger särskilt speciell är att den säkrades efter en match mot ärkerivalen Real Madrid i ett El Clásico, där katalanerna vann med 2–0. Marcus Rashford satte tidigt ett 1–0 på frispark, och Ferran Torres förseglade segern kort därefter. Real Madrid präglades av intern oro inför matchen, där konflikter mellan spelarna Federico Valverde och Aurelien Tchouameni skapat rubriker. Segern innebär att Barcelona nu leder ligan med 14 poäng med endast tre omgångar kvar.

En intressant aspekt av titeln är den unge svensken Roony Bardghji, som blir den femte svensken genom tiderna att vinna högstaligan i Spanien, trots att han spenderade matchen på bänken. Bardghji har nu även meddelat att han byter landslag till Irak inför sommarens VM, en process som underlättats av ett snabbt utfärdat irakiskt pass via konsulatet i Michigan. I Sverige har energiminister Ebba Busch skapat debatt genom att pausa utbyggnaden av en ny elkabel till Danmark.

Bakgrunden är en utdragen konflikt med EU angående så kallade flaskhalsintäkter, en reserv på hela 85 miljarder kronor som samlats in via överföringsavgifter från svenska hushåll. Busch beskriver situationen som en tvåfrontsstrid där regeringen vill att pengarna ska kunna användas till elstöd och investeringar i ny kärnkraft. EU:s energikommissionär har dock varit tydlig med att lagstiftningen förbjuder att dessa medel används för långsiktiga produktionslösningar som kärnkraftsverk. Veckan har också bjudit på tragiska nyheter.

I Malmö avled en man i 45-årsåldern under olyckliga omständigheter när bilen han arbetade med föll över honom. Polisen har konstaterat att det inte rör sig om ett brott. Internationellt rapporteras om en förödande attack vid Tchadsjön, där Tchads armé bombat gömställen för jihadister. Tyvärr rapporteras det att tiotals nigerianska fiskare kan ha dödats i attackerna, varav 40 personer fortfarande saknas.

Området kring sjön är känt för att vara en tillflyktsort för grupper som Boko Haram, vilket gör den militära närvaron nödvändig men också extremt riskfylld för civila i regionen





