Globala spänningar och svenska händelser i veckans sammanfattning

En genomgång av Trump och Xis diplomati, svenska politiska mätningar, energiförsörjning och aktuella olyckor.

Donald Trump har i en omfattande intervju med Fox News kastat nytt ljus över de diplomatiska relationerna mellan stormakterna USA, Kina och Iran. Enligt Trump är Kinas president Xi Jinping starkt intresserad av att se ett fredsavtal mellan USA och Iran för att stabilisera regionen.

Trump hävdar att Xi uttryckligen har erbjudit sin hjälp för att medla i konflikten och har uttryckt en vilja att bidra på vilket sätt som helst för att nå en lösning. En central punkt i dessa diskussioner är Hormuzsundet, en av världens viktigaste vattenvägar för oljetransporter. Xi Jinping vill se sundet förbli öppet för att säkra den globala handeln.

Samtidigt har Trump rapporterat att Kina gett tydliga försäkringar om att de inte kommer att leverera militär utrustning till Iran, vilket ses som ett betydande uttalande i det geopolitiska spelet. Trots detta understryker Kina vikten av att fortsätta importera olja från Iran, då detta är en kritisk resurs för deras ekonomi. Denna balansgång mellan diplomatiskt stöd till USA och ekonomiskt beroende av Iran visar på den komplexa dynamiken i Asien och Mellanöstern.

Parallellt med de diplomatiska spänningarna har oro uppstått gällande energiförsörjningen i Europa. Tidigare varningar om en akut brist på flygbränsle under juni månad har skapat osäkerhet, men Swedavias flygmarknadschef Elizabeth Axtelius har nu gått ut med lugnande besked till resenärerna. Hon menar att sommarens semesterresor inte är hotade tack vare ett stabilt inflöde av bränsle till de svenska flygplatserna.

Axtelius påpekar att Europa, och i synnerhet Sverige, inte är lika beroende av oljan som transporteras genom Hormuzsundet jämfört med vissa asiatiska länder, vilket minskar sårbarheten på kort sikt. Samtidigt fortsätter kampen mot den så kallade skuggflottan, som används för att kringgå internationella sanktioner. Fartyget Sea Owl 1, som tidigare fått tillstånd att segla vidare, har nu stoppats av Transportstyrelsen efter att det visat sig att omflaggningen till Kamerun var falsk.

Fartyget, som är 228 meter långt, bordades tidigare under operation Strix under misstanke om att vara på väg mot Ryssland under falsk flagg. Nu kvarstår ett nyttjandeförbud då fartyget inte kan uppvisa en giltig registrering. På den inhemska politiska arenan i Sverige visar en ny majmätning från SVT och Verian på en tydlig trendförskjutning. Tidöpartierna, bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, tappar mark med 1,5 procentenheter, en nedgång som beskrivs som statistiskt signifikant sedan februari.

Samtidigt stärks den rödgröna oppositionen, med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet i spetsen, som nu leder med hela 10,7 procentenheter. Detta är den största skillnaden mellan blocken sedan augusti 2023 och tyder på ett skifte i väljarkårens inställning. Utöver politiken har veckan präglats av tragiska olyckor och kriminalitet. På Maldiverna omkom fem italienska turister efter en dykolycka i underjordiska grottor på 50 meters djup.

I Uppsala skadades en tioårig pojke allvarligt vid en olycka på Knutby motorstadion. Samtidigt har polisen i Göteborg gripit en man misstänkt för en rad brott längs E6, inklusive drograttfylleri, stöld av fordon och våld mot tjänsteman. Mannen ska ha kört vårdslöst efter att ha brutit sig in i trädgårdar i Varberg innan han till slut greps i Sandsjöbacka efter ett dramatiskt flyktförsök.

Slutligen rapporteras om stora trafikproblem vid Moraberg i Södertälje efter en kollision mellan en personbil och ett tyngre fordon på E4:an, även om ingen person skadades i den specifika incidenten





