Glöm 'The Boys' och 'Spider-Noir' - 'Off Campus' är Prime Videos mest populära serie

Prime Videos mest populära serie är inte 'The Boys' eller 'Spider-Noir', utan 'Off Campus'. Serien har snabbt klättrat upp i toppen bland Prime Videos mest populära titlar och har lyckats locka långt bredare målgrupper än vad man kunde förvänta sig. Handlingen utspelar sig på universitetet Briar och följer under den första säsongen framför allt musikstudenten Hannah Wells. Serien är ett romantiskt drama som har en unik charm som gör den till något mer än bara en 'young adult'-serie.

Glöm ' The Boys ' och ' Spider-Noir ' - om det inte hade varit för min fru, så hade nog jag också helt missat Prime Video s mest populära tv-serie.

Regissör sågar Val Kilmer: 'Värsta människan jag mött'. Det är inte helt lätt att hålla koll på alla nya tv-serier, särskilt med tanke på hur många olika streamingtjänster det finns. Men 'Off Campus' har sedan premiären den 13 maj snabbt klättrat upp i toppen bland Prime Videos mest populära titlar. Nästan en månad senare så har varken säsongsfinalen av 'The Boys' eller 'Spider-Noir' kunnat slå serien i popularitet.

Efter att själv ha missat den på grund av vissa förutfattade meningar - förstår jag nu verkligen varför serien blivit så populär. Bokserien med samma namn är kanske inte så känd, men handlingen utspelar sig på universitetet Briar och följer under den första säsongen framför allt musikstudenten Hannah Wells. Beskrivningen av 'Off Campus' för antagligen tankarna till typiska 'young adult'-serier, som alltid haft en tendens att bli väldigt populära bland just yngre målgrupper.

Men i det här fallet verkar serien både ha lyckats locka långt bredare målgrupper samt ha en unik charm som gör den till något mer än bara en 'young adult'-serie. Men det var faktiskt min egen fru som förklarade fenomenet bäst för mig.

'Off Campus' är serien för alla oss som såg 'One Tree Hill', 'Smallville' och 'Gilmore Girls' när det begav sig. Vi som saknar något liknande idag, men som är för gamla för att tänka tillbaka på gymnasietiden och vill följa något äldre karaktärer - som i det här fallet alltså går på universitetet istället. Efter att ha givit hela den första säsongen en chans inser jag ju snabbt att min fru, i vanlig ordning, haft helt rätt här.

Nu är det ju ett romantiskt drama det är tal om, så om du aldrig gillat den typen av serier eller filmer i ditt liv - så lär väl inte 'Off Campus' falla dig i smaken heller. Men 'One Tree Hill' var utan tvekantyp av serie när det begav sig - och jag har nog i vuxen ålder aldrig sett något som känts så liknande som just 'Off Campus'.

Den är dessutom riktigt snyggt filmad - om man nu bryr sig om sånt - och har flera scener som jag burit med mig efteråt. När Hannah ringer hem till sina föräldrar efter en särskilt irriterande cykeltur exempelvis. Det finns helt enkelt något för att gilla här. Även vi i målgruppen som förväntat oss att 'Spider-Noir' skulle bli den mest populära serien hos Prime Video...

Efter att ha missat den på grund av vissa förutfattade meningar - förstår jag nu verkligen varför serien blivit så populär. Bokserien med samma namn är kanske inte så känd, men handlingen utspelar sig på universitetet Briar och följer under den första säsongen framför allt musikstudenten Hannah Wells. Beskrivningen av 'Off Campus' för antagligen tankarna till typiska 'young adult'-serier, som alltid haft en tendens att bli väldigt populära bland just yngre målgrupper.

Men i det här fallet verkar serien både ha lyckats locka långt bredare målgrupper samt ha en unik charm som gör den till något mer än bara en 'young adult'-serie. Men det var faktiskt min egen fru som förklarade fenomenet bäst för mig.

'Off Campus' är serien för alla oss som såg 'One Tree Hill', 'Smallville' och 'Gilmore Girls' när det begav sig. Vi som saknar något liknande idag, men som är för gamla för att tänka tillbaka på gymnasietiden och vill följa något äldre karaktärer - som i det här fallet alltså går på universitetet istället. Efter att ha givit hela den första säsongen en chans inser jag ju snabbt att min fru, i vanlig ordning, haft helt rätt här.

Nu är det ju ett romantiskt drama det är tal om, så om du aldrig gillat den typen av serier eller filmer i ditt liv - så lär väl inte 'Off Campus' falla dig i smaken heller. Men 'One Tree Hill' var utan tvekantyp av serie när det begav sig - och jag har nog i vuxen ålder aldrig sett något som känts så liknande som just 'Off Campus'.

Den är dessutom riktigt snyggt filmad - om man nu bryr sig om sånt - och har flera scener som jag burit med mig efteråt. När Hannah ringer hem till sina föräldrar efter en särskilt irriterande cykeltur exempelvis. Det finns helt enkelt något för att gilla här. Även vi i målgruppen som förväntat oss att 'Spider-Noir' skulle bli den mest populära serien hos Prime Video...

Det är fortfarande oklart exakt när nästa säsong kommer att släppas. Men den andra säsongen av 'Off Campus' har precis börjat spelas in och förväntas vara färdiginspelad redan i september. Handlingen i den andra säsongen kommer att följa Allie och Dean, samt flera av de andra karaktärerna från den första säsongen som också återvänder.

Josh Hueston, som spelade Justin, kommer däremot inte vara med i fortsättningen - sannolikt på grund av att han även har en av de större rollerna i 'Dune: Prophecy' som spelas in samtidigt. Men möjligtvis kan han få komma tillbaka om det blir en tredje säsong sedan? Med tanke på att Prime Video gav grönt ljus till den nya säsongen redan innan premiären så verkar man ha varit relativt säkra på sin stundande succé.

Förhoppningsvis innebär det att vi inte behöver vänta allt för länge på fortsättningen. Det känns i alla fall inte allt för orimligt att våga hoppas på en premiär redan nästa vår





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Off Campus Prime Video The Boys Spider-Noir Romantiskt Drama

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