Goalunit: Dataanalys kan minska korruption och stärka svenska klubbar

Analysföretaget Goalunit hjälper fotbollsklubbar att bli mer konkurrenskraftiga genom dataanalys. Medgrundaren Caesar Gezelius menar att transparens kan motverka korruption och att svenska klubbar behöver bättre beslutsunderlag.

Analysföretaget Goalunit har som mål att hjälpa fotbollsklubbar att bli mer konkurrenskraftiga både sportsligt och ekonomiskt. Genom sin plattform och dataanalyser erbjuder de klubbarna bättre beslutsunderlag för allt från spelarrekrytering till transferstrategier.

Medgrundaren Caesar Gezelius förklarar i podcasten Lundh att datan kan användas för att motverka problem som korruption och hot mot fotbollsarbetare. Han menar att fotbollsbranschen är delvis korrupt med otydliga affärer och betalningar, där vissa agenter och sportchefer har exklusiva relationer som snedvrider marknaden. Detta leder till att spelare inte erbjuds till alla klubbar utan hamnar i specifika lag på grund av personliga kontakter.

Gezelius betonar att korruption aldrig är bra, men att Goalunits roll är att stötta klubbarna med objektiva data så att de kan stå starkare i en utsatt bransch. Han nämner att många sportchefer och klubbchefer har ett tufft tryck på sig, och att bättre beslutsunderlag kan hjälpa dem att hålla fokus och mota bort bruset. Transparens är enligt Gezelius avgörande för en renare marknad. Han pekar på MLS som ett gott exempel med offentliga lönelistor, vilket möjliggör bättre analyser.

Samtidigt ifrågasätter han varför Fifa och andra organisationer inte är mer intresserade av att öka transparensen, trots att de sitter på enorma datamängder via TMS. Gezelius tror att mer transparens skulle gynna alla parter och minska skevheterna i värderingen av spelare. I avsnittet diskuteras också Goalunits framgångar med att hjälpa Sef-klubbarna att femdubbla sina transferintäkter. En av nycklarna är att analysera data på ett sätt som tidigare inte gjorts i svensk fotboll.

Gezelius berättar om hur allsvenskans intäkter vuxit snabbast i Europa, och att detta delvis beror på bättre försäljningar av spelare. Han nämner specifikt Sirius som ett exempel där Goalunits analyser har gett rådet att fortsätta sälja spelare under sommaren för att maximera intäkterna. Samtidigt ser bolaget stor potential i damfotbollen, där EFD-klubbarna kan öka sina transferpengar. Gezelius lyfter fram Felicia Schröders imponerande siffror som exempel på hur data kan identifiera unika talanger.

Goalunit grundades efter att Gezelius och hans team såg ett behov av mer avancerad dataanalys i fotbollen. Kritiker menar att för mycket data kan ta bort den mänskliga faktorn, men Gezelius hävdar att data snarare kompletterar och förbättrar besluten. Han påpekar att svenska klubbar ofta övervärderar erfarenhet istället för att lita på objektiva analyser. Genom att använda data kan klubbar bättre förstå marknaden och undvika dyra misstag.

Bolaget har nyligen tagit in Paradox-miljardären Fredrik Wester som investerare, vilket ger dem resurser att växa internationellt. Gezelius avslöjar att de satsar på att expandera till andra länder, men att de samtidigt är selektiva med vilka svenska klubbar de samarbetar med. De ratar klubbar som inte är redo att ta till sig dataanalys på ett seriöst sätt.

Sammanfattningsvis tror Gezelius att dataanalys är framtiden för fotbollen, inte bara för att öka konkurrenskraften utan också för att bekämpa korruption och skapa en mer rättvis marknad. Med en transparent och datadriven approach kan fotbollen utvecklas till en sundare och mer effektiv industri





fotbollskanal / 🏆 41. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Goalunit Dataanalys Korruption Allsvenskan Transfermarknad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atléticos ilska: 'Barça beter sig som en andra klassens klubb' - HeadlinesbloggenRubrikämne i rött. Om svenskar i blått .

Read more »

Studie: Stort tillitsdilemma till AI i banksektornEndast 11 procent av bankerna uppnår både hög tillit till AI och faktisk verifierbarhet. Det visar en ny global studie från analysföretaget IDC på uppdrag av…

Read more »

Bästa på 45 år – krossade AIKSirius körde över AIK på bortaplan. Serieledarens säsongsinledning är den bästa av ett allsvenskt lag på 45 år. – Det borde inte vara möjligt för en klubb som Sirius, säger tränaren Andreas Engelmark.

Read more »

Slutförhandlar med ny klubbBersant Celina lämnar AIK i sommar. Expressen kan avslöja att stjärnan slutförhandlar med Al-Ettifaq i Saudiarabien där han blivit erbjuden ett treårskontrakt – som just nu är favorit till att värva Celina.

Read more »