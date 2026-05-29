Goalunit fortsätter revolutionen - nu ska damfotbollens transferintäkter fördubblas

Analysföretaget Goalunit har hjälpt herrklubbarna att femdubbla transferintäkterna. Nu lanseras Projekt 50 för att stärka damfotbollens ekonomi.

Analysföretaget Goalunit har under flera år drivit initiativet Projekt 500 tillsammans med Svensk elitfotboll (Sef) med målet att hjälpa elitklubbarna att bli bättre på att generera intäkter från spelarförsäljning ar.

Resultatet har varit imponerande: klubbarnas transferintäkter har femdubblats, från 300 miljoner kronor per år 2021 till närmare 1,5 miljarder kronor under 2025. Nu riktar Goalunit blicken mot damsidan. I samarbete med Elitfotboll Dam (EFD) har de lanserat Projekt 50, en satsning som syftar till att dubbla damklubbarnas transferintäkter och nå 50 miljoner kronor per år från och med 2027. Caesar Gezelius, medgrundare av Goalunit, berättar i podden Lundh att damfotbollen är ett otroligt spännande område.

Vi samarbetar med EFD på ett liknande sätt som vi har gjort med Sef under många år, genom Projekt 50. Det pågår och är jätteroligt, säger han. Gezelius ser en vansinnig tillväxt i damfotbollen och menar att den är lätt att följa. Precis som i herrfotbollen drivs damfotbollsekonomin mycket av England.

Det är därifrån mycket av resurserna kommer in i resten av Europa. I England driver de sina damfotbollsklubbar i separata legala enheter, så vi kan titta specifikt på damårsredovisningarna och se hur investeringstakten ökar. Den är explosiv. Det händer väldigt mycket på damfotbollsmarknaden, konstaterar han.

Ett exempel på en spelare som utmärker sig i Goalunits mätningar är Felicia Schröder, som har den högsta uppmätta transfer-KPI:n genom historien. Det signalerar att det finns förutsättningar för att generera stora transferintäkter även på damsidan. Gezelius förklarar att råden bygger på data och att man inte gör någon skillnad mellan herr- och damfotboll när man arbetar med klubbarna. Bygger man en sportslig strategi, då gäller den oavsett om det är herr eller dam.

På damsidan saknar man dock vissa mekanismer som solidaritetsersättning och ett system där pengar automatiskt trillar ner i systemet. Trots detta pekar all data på att marknaden på damsidan är på väg åt samma håll som herrsidan. Värderingar på spelare och spelarnas löner ökar drastiskt. Vi tror verkligen att damfotboll är ett område man bör satsa på, avslutar Gezelius.

Goalunits arbete med herrklubbarna har visat på kraften i datadrivna beslut. Man har bland annat sett att allsvenskans intäkter vuxit snabbast i Europa och att klubbar som Sirius har fått rådet att fortsätta sälja spelare. Samtidigt har man tagit in Paradox-miljardären Fredrik Wester i bolaget och satsar på internationell expansion. Gezelius menar att kritiker av för mycket data har fel och att mer data kan hjälpa till att bekämpa korruption i fotboll.

Framöver förutspår han att transfermarknaden kommer att mattas av, men att potentialen för damfotbollen är enorm. Genom Projekt 50 hoppas Goalunit kunna accelerera utvecklingen och skapa en hållbar ekonomisk modell för damklubbarna i Sverige





