God of War: Nytt spin-off-spel presenterat med Faye i huvudrollen under State of Play

Sony har under sin State of Play-presentation avslöjat ett nytt äventyr i God of War-universum. I det här spin-offen får vi följa Kratos hustru Faye genom ett dödsrike för gudar, med stöd av en magisk gelekub och ett talande svärd. Spelet, som visades i en 20-minuters lång trailer, är tänkt för PlayStation 5 och kan förväntas tidigt. Även Krates återkomst i en TV-serie bekräftas.

Prime Video har just lagt till 80 nya filmer - de här 3 ska du se. Sony håller i sin stora State of Play-uppvisning inför sommaren, och det var en kraftfull presentation med flera intressanta spel. bland annat en rejäl preview på ett nytt äventyr i Gudarnas krig-universum.

Detta är en spin-off (eller kanske en fortsättning) av de två senaste God of War-spelen, men den här gången utan gudadräparen Kratos i huvudrollen. Istället följer vi hans hustru Faye, som avlidit i början av God of War, när hon tar sig igenom ett dödsrike för gudar. Hollywood-skådisen Courtenay Taylor (känd från The Boys) ger röst åt den gladlynta gelekuben Phranque som hjälper Faye under äventyret.

Faye är också utrustad med ett talande, magiskt och mycket mystiskt svärd vid namn Rue, som verkar uppfylla samma funktion som Kratos yxa och kedjor: ett mångsidigt vapen med många uppgraderingsbara förmågor. God of War: Laufey visade sina första 20 minuter i en episk trailer. Se nedan. Ett släppdatum för spelet är ännu inte officiellt meddelat, men det kommer att vara tillgängligt för PlayStation 5.

Det finns också en separat video som presenterar skådisarna, som kan ses ovan. Om du saknar Kratos behöver du inte vänta alltför länge på att återse honom: han är huvudperson i den kommande TV-serierna baserad på God of War, där han spelas av Ryan Hurst. Spana in





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God Of War Playstation State Of Play Spin-Off Faye Kratos

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