Golden Knights ställer fram säsongsbedömning: Karlsson skadad i final, Andersson om kontrakt

Generalmanager Kelly McCrimmon sammanfattar Vegas Golden Knights säsong efter finalsförlust mot Carolina. William Karlsson skadade sig i finalens femte match medan Rasmus Andersson diskuterar sin framtid som fri agent.

Det uppgav Golden Knights generalmanager Kelly McCrimmon när han mötte media för att sammanfatta säsongen. William Karlsson skadade sig i Stanley Cup finalens femte möte i Raleigh, North Carolina, i förra veckan.

Han Grimasade illa när han åkte till båset för att efter en snabb undersökning av lagets trailer ta sig direkt ut till omklädningsrummet. Vegas förlorade de tre sista matcherna i finalserien och Carolina kunde lyfta Stanley Cupbucklan i T-Mobile Arena i söndags kväll som NHL-mästare. Säsongen 2025-26 blev en skadefylld historia för William Karlsson, som missade spel från november till början av maj när han efter rehab gjorde comeback i kvartsfinalserien mot Anaheim Ducks.

Det blev 15 matcher i slutspelet för den svenske centerforwarden och 9 poäng, 3 mål och 6 poäng (+10). När det gäller Rasmus Andersson, som är Karlssons backpartner i laget, så bar han på en skada som hade krävt sex till åtta veckors rehabilitering om han valt att inte spela finalserien.

På frågan om klubben vill skriva ett nytt kontrakt med Andersson, som blir en fri agent den 1 juli, svarade McCrimmon att klubben har flera spelare med utgående kontrakt och att diskussioner kommer att inledas nu efter säsongen. Han beskrev Andersson som en mycket bra NHL-back. Under sin exit-intervju uttryckte Andersson att han väldigt gärna vill stanna kvar i Golden Knights. Han sade att hans fokus just nu är på familjen och den kommande resan till Sverige för sommarledigheten.

Andersson berättade också att han hade problem direkt efter OS men att det blev bättre under de senaste femton seriematcherna. Han är helnöjd med sin insats under de tre första omgångarna av slutspelet men erkände att under finalserien var han lite off och där behöver han spela bätre nästa gång





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Golden Knights Stanley Cup William Karlsson Rasmus Andersson NHL

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