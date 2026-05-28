Google-anställd åtalas för miljonvinster på insiderinformation via Polymarket

En Google-anställd misstänks ha använt insiderinformation för att tjäna 1,2 miljoner dollar på spelplattformen Polymarket, och åtalas nu för brott.

En anställd på Google misstänks ha använt insiderinformation för att tjäna miljonbelopp på spel via förutsägelseplattformen Polymarket , och åtalas nu för brott enligt BBC. Den anställde ska ha tjänat 1,2 miljoner dollar, motsvarande drygt 11 miljoner kronor, genom att satsa på händelser som inte var offentliga.

Bland annat hade personen spelat på vem som skulle bli den mest sökta personen på Google under 2025, och satsat på den mordåtalade artisten D4vd - information som fanns tillgänglig i Googles interna system men inte hade offentliggjorts. Insiderhandel är olagligt även på förutsägelsemarknader, och fallet har väckt uppmärksamhet kring hur sådana plattformar regleras. Polymarket är en decentraliserad plattform där användare kan satsa på utfallet av framtida händelser, allt från politiska val till popkultur.

Genom att använda insiderinformation kunde den anställde få en orättvis fördel och vinna stora summor. Åtalet visar att även anställda på teknikjättar måste följa regler om insiderinformation, oavsett om det gäller aktier eller andra typer av spel. Fallet påminner om traditionella insiderbrott på börsen, men med en modern twist där spelet sker på en digital plattform. Google har kommenterat att man samarbetar med utredningen och att företaget har nolltolerans mot sådant beteende.

Den anställde riskerar nu fängelse och böter om han eller hon fälls. Händelsen väcker frågor om hur företag kan förhindra att anställda använder intern information för egen vinning, och om regleringen av förutsägelsemarknader behöver skärpas. Samtidigt pågår en bredare debatt om spel och insiderinformation i den digitala ekonomin





