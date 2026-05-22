Google lanserar smartdam i hemmet, Google Home Speaker

Google presenterar nya kameror för hemmet och sin första helt byggda högtalare för Gemini, Google Home Speaker, med en främjlig design och en förbättrad ljudupplevelse.

Google lanserar ny smartdam i hemmet, Google Home Speaker; designas för att fungera med Gemini Google visar upp nya kameror för hemmet, men den viktigaste nyheten är dumplingen Google Home Speaker, som är deras första helt byggda specifiering för Gemini .

Tygklädd högtalare med en ljusring på undersidan som lyser när Google lyssnar, tänker eller svarar, är designen för nya Google Home Speaker är det nya. Den kommer i fyra nya färger: Micah, Jaguar, Jade och Berry. Google uppger också att ljudupplevelsen förbättrats med 360-gradersljud, med en nyhet om att kunna para ihop två Google Home Speakers med en Google TV Streamer för att få en förhoppning alltigenom okej ljud för hemmabion.

Multiroom-ljud och stereoparning med en annan högtalare är också fortsatt. För den som vill efterlikna den nya högtalaren, ska man ha tålamod, säger Google. De tänker först släppa Gemini-motvårdens mjukvara till de tiotals miljoner högtalare och skärmar som redan finns i användarnas hem. Google Home Speaker lanseras först våren 2026 och med ett pris på 100 dollar. Sverige är först i lanseringen





