Sveriges expert Olsson delar med sig av sin förväntan på VM, medan han samtidigt uttrycker sin förvåning över att Sverige tog sig till VM

Gör din dröm elva till VM - ta ut din VM-elva här. Det är första gången i min karriär som jag är utlånad. Det känns härligt, jag känner mig välkommen och inkluderad.

Det ska bli kul att jobba med den roligaste rättigheten som finns, säger Olsson på en pressträff. Vi är konkurrenter nu i några månader, säger han och fortsätter: Det känns kul för Bojan. Jag tycker att han är Sveriges bästa expert. Jag tycker om att jobba med honom.

Det ska bli kul att följa SVT:s sändningar. Vi kommer utbyta lite information om matcher. När man är inne i ett mästerskap försöker man se allt, men det kan man givetvis inte göra. Det är alltid bra att ha någon att bolla lite idéer med och utbyta information med.

Och någon pik kanske, säger Olsson med ett leende. Sverige gick till VM efter en snårig väg via playoff. Något Olsson fortfarande inte kan tro. Jag är fortfarande förvånad över att Sverige tog sig dit.

Jag jobbade med kvalmatcherna och där i oktober/november var det få som trodde att vi skulle vara här. Det ska bli kul att följa Blågult. Mycket handlar om vilken form Gyökeres och Isak träffar. Det är en förutsättning för att vi ska gå långt. Vi går vidare från gruppen, sedan kan allting hända





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VM Sverige Olsson Expert Blågult Gyökeres Isak

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sveriges VM-äventyr i USA är oförglömligtTomas Brolin hyllar Graham Potters förvandling av Blågult och diskuterar möjligheter för Lucas Bergvall och Viktor Gyökeres i kommande VM.

Read more »

Varning för gräspollen i stora delar av SverigeSnuva, kliande ögon och tungt huvud. Gräspollenallergiker i stora delar av Sverige kan ha det kämpigt just nu.

Read more »

Flera spelare saknas på Sveriges träningFyra spelare saknades på Sveriges premiärträning i Dallas. Resterande spelare körde på i fullständigt kaosväder.

Read more »

Sveriges premiärelva på väg att spikas: 'Finns en idé' - SverigeDALLAS. Hur ska Sverige starta mot Tunisien i VM-premiären? Staben börjar närma sig ett beslut. - Det kan skifta lite från dag till dag, säger assisterande förbundskaptenen Sebastian Larsson till Fotbollskanalen.

Read more »