Victor Nilsson Lindelöf och Graham Potter höll officiell presskonferens inför VM-premiären mot Tunisien. Journalisten Brandão ställde fråga på portugisiska, vilket ledde till en intressant situation.

Gör din dröm elva till VM - ta ut din VM-elva här. När Graham Potter och Victor Nilsson Lindelöf höll officiell presskonferens inför VM-premiären mot Tunisien kunde man ställa frågor på fem olika språk.

Det var dock journalisten Brandão som ställde frågan på portugisiska till Victor Nilsson Lindelöf, trots att båda har svenska som modersmål och portugisiska inte var ett av de fem språken. Men när Nilsson Lindelöf, som spelade i Benfica i fem år, började svara på portugisiska bröt Fifa-representanten vid podiet in och bad lagkaptenen svara på engelska, vilket han också gjorde - till Brandãos besvikelse. Men varför ställde journalistprofilen frågan på portugisiska? För att flexa med sina språkkunskaper? För att han trodde att han skulle få





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VM Victor Nilsson Lindelöf Graham Potter Presskonferens Tunisien

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