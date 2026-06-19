Göte: Skärgårdens äldste med ett liv i hårdt arbete och oöverträffad självständighet

En djupgående presentasjon av Göte, 96 år, som är den äldste folkbokförda invånare på en isolerad ö i Stockholms skärgård. Hans liv är fyllt av självhushåll, byggnad och fiske, och hans stora, märkta händer berättar hans historia. Trots åldersskador och pandemins isolering fortsätter han att bo hemma med stöd av hemtjänst och sina egna anpassningslösningar.

Göte är 96 år och 7 månader gammal och är den äldste nu levande människan i Stockholms skärgård som är folkbokförd och bor på en isolerad ö utan fast landförbindelse.

Hans liv är fyllt av skärgårdens historia, självhushåll, jakt och fiske. Hans stora, märkta händer, som beskrivs som stora som dasslock och blankslitna, är ett symboliskt arv av ett hårt men också kärt liv vid havet. De har byggt båthuset, bryggorna, hans boningshus och många andra strukturer med egna händer.

Nu hindras han av ålderdomens skaror, han har smärta i höger axel och kan inte använda höger Handen, vilket gör honom beroende av en rollator för att ta sig ner till båthuset. Under coronapandemin 2020 försökte han flytta till ett äldreboende på Djurö men kunde inte andas där och återvände hem till holmen, trots de höga kostnaderna för en tom lägenhet.

Hans dagliga liv får stöd av hemtjänsten som kommer sjövägen en halvtimme varje dag för att kontrollera blodtryck och ge hjälp. Trots att han helst skulle vilja klara sig själv, som han alltid har gjort, uppskattar han besöken eftersom han annars kan gå dagar utan att träffa någon.

Hans händer är också en källa till kontrovers; hans fru Belle fick höra av en guldsmed att ingen kan ha så tjocka ringfingrar, vilket visar på fördomar om hans fysiska utseende trots hans skicklighet. Götes liv historier omvittnar en tid av självförsörjning, överlevnad under andra världskriget med ransoneringar och båtfärder för mat, och enupptäckande om odling av jordgubbar som räddade familjens ekonomi när marknaden för strömming sjönk.

Hans ärvda kunskap om att skilja svärtor från vigg, hans moderna tekniska lösningar som en ekonomin utnyttjad mark, och hans kärlek till havet genomsyrar hans berättelse. Trots ålderns bördor, smärta och fysiska begränsningar, bevakar han sitt livsverk på holmen och fortsätter att uppvisa ett oöverträffat självståndighet.

Hans bäste vän är numera hans tyv som hjälper honom att laga näten och hålla ordning, en antydan till hur han anpassar sig till nya verktyg även om hans händer inte längre är vad de var. Skärgårdsdoktorn Christian Lagerholm och distriktssköterskan Heidi Ehn Trutman besöker honom varannan vecka och han skrattar åt tanken på att ha ätit hälsosamt; han föredrar socker på allt och ogräs som grytor eller på gatorna är ett exempel på hans humoristiska och oföränderliga livssyn.

Hans historia är ett levande dokument över skärgårdens förflutna, en man som levde länge nog för att se många förändringar men som förblivit trogen sina rötter och sin självständighet till det sista. Hans покупкаoare av att bo på en isolerad ö, hans byggnadsarbeten och hans dagliga kamp med ålderdomen gör hans liv till en inspirerande berättelse om motstånd, anpassning och oavbruten kärlek till hembygden





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Göte Skärgård Äldre Självständighet Hemtjänst

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