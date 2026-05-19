Göteborg Energi tar sig an ny verklighet med höjde krav: växla till 'ínte-krisplan'

Medarbetarna och kunderna uppmanas att se över sin hemberedskap och bidra till samhällets motståndskraft, framför allt vid energiutbrott.

Därefter tillsvidare med 30% rabatt: endast 419 kr/mån (ord.pris 599kr/mån) i 12 månader. - Vi lever i en helt annan verklighet idag än för bara några år sedan.

Nu måste våra strategier och handlingsplaner ta sikte på en situation med höjd beredskap och ytterst krig, vilket ställer nya krav på motståndskraft och resiliens. De centrala hoten mot energisektorn kan sammanfattas i fyra punkter, konstaterar Torbjörn Kaliff, koncernsäkerhetschef på Göteborg Energi och ansvarig för koncernens säkerhets- och beredskapsarbete. - Dagens energisystem är starkt digitaliserade, vilket kan göra dem sårbara för cyberintrång. Energisektorn är av särskilt intresse och har ökad risk för sabotage eftersom störningar kan medföra stora samhällskonsekvenser.

- Det är sedan tidigare känt att utländska aktörer bedriver riktad underrättelseinhämtning för att kartlägga sårbarheter liksom att informationspåverkan och desinformation blir allt vanligare. Alt detta sammantaget gör att Göteborg Energi fokuserar på att stärka sin förmåga och motståndskraft ytterligare för att trygga göteborgarnas energiförsörjning. Medarbetarna - människorna - är i dag mer än viktigare, menar Torbjörn Kaliff. - Erfarenheterna från kriget i Ukraina visar tydligt att beredskapsplanering, innovationskraft och anpassningsförmåga har varit och är framgångsfaktorer.

Men det är ytterst människorna och deras försvarsvilja som är viktigast. - Översatt till vår verksamhet handlar det om att bygga en samordnad, tränad och trygg beredskapsorganisation som stärker varje enskild individ. Göteborgs Energis motto sedan länge är en dygnet-runt-beredskap för att hantera elavbrott och andra störningar. - En snabb och lättillgänglig avbrottsinformation, reservkraftaggregat redo att rullas ut och flera olika jourteam ständigt beredda att fixa en läckande fjärrvärme- eller gasledning är några exempel.

- Men för att möta den nya verklighetens utmaningar är de enskilda medarbetarna - människorna - viktigast för att bygga en samordnad, tränad och trygg beredskapsorganisation





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Beredskap Kraft Motståndskraft Energiförsörjning Cyberangrepp Sabotage Physical Attacks Illegal Intelligence Information Attack

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Uppmärksamheten: Litterala skönheterna som är någonsanning stjärnor i verkliga livet i GöteborgEn intressant verklighetskollbaserad historia om hur en resa med spårvagn kan ta en oförglömlig vändning och påminna om de magiska sakerna med verkligheten.

Read more »

Dubbla avbrott i derbyt mellan Öis och IFK GöteborgEfter en brand på IFK Göteborgs klackläktare togs spelarna av planen i derbyt och matchen har varit pausad i en timme.

Read more »

Fotboll: Örgryte-IFK Göteborg 1-2 – Liverapportering: Allsvenskan 2026Här följer du SVT Sports bevakning av allsvenskan i fotboll.

Read more »

Allsvenska derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte IF pausadesArrangör, domare och polis var överens om att inte fortsätta matchen på måndagskvällen efter en upptrappning i bortaklacken och en brand.

Read more »