Göteborg laddar för ny folkfest - SMHI varnar för åska

Efter succén i VM-premiären öppnar Got event 15 000 platser för Sveriges match mot Nederländerna på Ullevi. SMHI varnar samtidigt för kraftigt åskoväder, men arrangören har ännu inga planer på att ställa in.

Tusentals fotbollssupportrar samlades vid storbildsskärmen utanför Ullevi i Göteborg för att bevittna Sveriges VM-premiär mot Tunisien. Trots att matchen började klockan 4 på morgonen var entusiasmen enorm och området fylldes snabbt.

Publikgränsen på 3 000 personer nåddes tidigt, vilket innebar att många inte fick tillträde till den officiella visningsplatsen. Arrangören Got event, som är ett kommunalt bolag, hade initialt begränsat antalet platser men efter det stora trycket från allmänheten beslutade man att utöka kapaciteten inför nästa match. På lördag är det dags för Sveriges andra gruppspelsmatch, denna gång mot Nederländerna. Avspark är klockan 19.00 och förväntningarna är höga.

Got event har öppnat 15 000 platser på Ullevi Plaza och även inne på själva arenan för att kunna visa matchen på storbildsskärm. Planen var från början att erbjuda 7 000 platser, men efter den explosionsartade publiktillströmningen vid premiären valde man att utöka. Göteborgs stad har laddat för en riktig folkfest och förberedelserna har pågått under flera dagar. Evenemanget väntas locka både göteborgare och besökare från hela regionen.

Ett orosmoln har dock dykt upp på himlen. SMHI har utfärdat en gul varning för kraftigt åskoväder som väntas dra in över Götaland och stora delar av Svealand under midsommardagen. Varningen gäller från klockan 08.00 till 23.00. Enligt meteorolog Linnea Rehn Wittskog kommer skurar och åska att avlösa varandra under dagen, men de kraftigaste åskvädren förväntas ha passerat innan matchstart.

Susanna Magnusson, kommunikations- och marknadsansvarig på Got event, betonar att man följer utvecklingen noggrant. Ullevi är utrustat med åskledare, och hon säger att man än så länge inte har några planer på att ställa in evenemanget. Arrangörerna är dock beredda att fatta snabba beslut om vädret skulle förvärras. För fotbollsfansen i Göteborg återstår att se om solen eller åskmolnen får sista ordet under lördagens fotbollsfest





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