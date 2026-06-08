Göteborgs-Postens ledarsida kritiserad för att blanda journalistik och högerextremism

Göteborgs-Postens ledarsida har kritiserats för att inte längre skilja mellan vanlig journalistik och aggressiv högerextremism. En av de mest uppmärksammade fallen är den kontroversiella journalisten Jimmy Alinia, som har kopplingar till nazister. Göteborgs-Posten har låtit sitt eget sårade ego skymma och relativisera dessa bekräftade kopplingar, vilket orsakat en del debatt. Kritiker har anklagat Göteborgs-Posten för att ge Alinia en för stor plats på sin ledarsida och beskylla honom för att vara en våldsbejakande nazist. Dagens ETC, en vänstertidning, beskrevs av Göteborgs-Posten som en hårdvinklad publikation som systematiskt förfalskar sina berättelser om politiska motståndare. Men är det verkligen så svårt att hålla fokus på en högerextremist genom en enda text? Det är inte bara Göteborgs-Posten som har problem med detta, även Dagens ETC har kritiserats för att normalisera högerextrem verksamhet. Boström, en kolumnist på Göteborgs-Posten, har kritiserats för att inte kunna hålla fokus på högerextremisterna och istället kritisera Dagens ETC och Expo, en organisation som specialiserar sig på extremism. Han har även anklagats för att underminera riktig journalistik och att alltid blama vänstern för problem. Men är det verkligen så svart och vitt? Kan vi inte ha en mer nuanserad debatt om journalistik och högerextremism?

Göteborgs-Posten s ledarsida har kritiserats för att inte längre skilja mellan vanlig journalistik och aggressiv högerextremism . En av de mest uppmärksammade fallen är den kontroversiella journalisten Jimmy Alinia , som har kopplingar till nazister.

Göteborgs-Posten har låtit sitt eget sårade ego skymma och relativisera dessa bekräftade kopplingar, vilket orsakat en del debatt. Kritiker har anklagat Göteborgs-Posten för att ge Alinia en för stor plats på sin ledarsida och beskylla honom för att vara en våldsbejakande nazist. Dagens ETC, en vänstertidning, beskrevs av Göteborgs-Posten som en hårdvinklad publikation som systematiskt förfalskar sina berättelser om politiska motståndare. Men är det verkligen så svårt att hålla fokus på en högerextremist genom en enda text?

Det är inte bara Göteborgs-Posten som har problem med detta, även Dagens ETC har kritiserats för att normalisera högerextrem verksamhet. Boström, en kolumnist på Göteborgs-Posten, har kritiserats för att inte kunna hålla fokus på högerextremisterna och istället kritisera Dagens ETC och Expo, en organisation som specialiserar sig på extremism. Han har även anklagats för att underminera riktig journalistik och att alltid blama vänstern för problem. Men är det verkligen så svart och vitt?

Kan vi inte ha en mer nuanserad debatt om journalistik och högerextremism





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Göteborgs-Posten Jimmy Alinia Högerextremism Journalistik Dagens ETC Expo Boström

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