Göteborgs stads handlingsplan mot rasism och diskriminering - !=

Staden prioritizing the fight against racism and discrimination, but without specific knowledge of where the problems are most severe, the action plans mostly political symbol. The plan has a double mandate, to convey knowledge and to cultivate citizens in a democratic mindset. However, the second point is not explicitly in the curriculum, but it is a fundamental guide to school activity. According to a report from GP, the youngest reported expressing open hatred and threats towards adults visiting the school. RFSL described the situation vagely. Forum for Living History posted study that showed a 31,9% increase since 2013 in negative attitudes towards LGBT people. Further, it was found that the situation was worse in Göteborg compared to Stockholm and Malmö for both attitudes towards LGBT people and against Jews. To provide a clearer picture of how the situation looks like in the school, the study proposed a mapping, but it was rejected by the bourgeois parties. The Social Democratic Party also missed its initiative from 2021. The evaluation of school and administrative efforts each year. However, the absence of a mapping and attitude measurement could be surprising, considering how much effort is being made to fight racism and discrimination. Despite these uncertainties, the general measures taken and evaluated each year. Can raise questions about whether politicians are truly committed to addressing these problems, as they are important.

Staden säger sig prioritera kampen mot rasism och diskriminering, men utan fullständig kunskap om var problemen är störst blir handlingsplanerna mest symbolpolitik. Planen har ett dubbelt uppdrag: att förmedla kunskap och att forma medborgare i en demokratianda.

Det andra ledet nämns inte uttryckligen i läroplanen, men det är en central del som vägleder skolans verksamhet. Enligt en rapport i GP rapporterar de yngsta uttrycker ett öppet hat och hot mot vuxna som besöker skolorna. RFSL beskrev problemet i vaga termer. Forum för levande historia publicerade tidigare i år en studie som visade en 31,9-procentig ökning sedan 2013 i negativa attityder gentemot HBT-personer.

Den visade också att situationen var värre i Göteborg än i Stockholm och Malmö, både vad gäller HBT-personers förakt och vad gäller juder. För att få en bild av hur situationen ser ut i skolan föreslog föreningen en kartläggning, men det röstades ned av de borgerliga partierna. Socialdemokraterna missade också sitt initiativ från 2021.

Däremot väntar en tidig registrering av ett yrkande av den borgerliga ledningen till grundskolenämnden med målet att etablera ett mätinstrument som ska kartlägga elevernas värderingar och attityder. Prognosen är annars att fortsätta med handlingsplaner och utvärderingar av insatser, även om man inte vet var problemet är störst och var insatserna behövs mest. Det blir en otydlighet som visa hur viktigt problemet är, men ändå är de generella insatserna motionerade för.

Det kan man ställa sig frågan om politikerna verkligen är intresserade av att lösa dessa problem, som de säger är viktiga





