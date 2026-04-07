Gotlands vattenkamp: Säkerhet, klimatförändringar och framtida utmaningar

Gotlands vattenförsörjning står inför utmaningar kopplade till säkerhet, klimatförändringar och en växande befolkning. Artikeln beskriver de problem som Gotland brottas med för att säkerställa rent dricksvatten, inklusive säkerhetsåtgärder vid bräckvattenverket, förändringar i väderförhållanden som påverkar vattenkvaliteten, och de åtgärder som vidtas för att möta vattenbristen. Vi får följa Region Gotlands arbete med att säkra framtida vattenresurser, inklusive användning av avsaltningsverk, reningstekniker och framtida planer.

Gotland s bräckvattenverk är inte längre öppet för Aftonbladets utsända. Anledningen är säkerhetsskäl, då hotnivån har ökat de senaste åren. Istället erbjuds en konferenslokal i Visby hamn. Region Gotland s dricksvattenchef, Patrik Johansson, förklarar att bräckvattenverk et är ett skyddsobjekt och att säkerhetsläget har förändrats, särskilt med tanke på Ukrainakriget och antagonistiska hot.

Sommaren visade på varmare vattentemperaturer än normalt, vilket indikerar en möjlig försämring av vattenkvaliteten. Problematiken förvärras av ojämna nederbördsmönster, med stora mängder nederbörd under oktober och november som inte genererar grundvattenbildning och leder till högre sommartemperaturer.\Flera vattenlarm har utfärdats på Gotland den senaste tiden. Det första larmet i december förra året följdes av en kokrekommendation efter klagomål om dålig smak på vattnet. Undersökningar visade att det berodde på ofarliga plankton. I mars kom ett nytt larm om risk för vattenbrist, vilket ledde till att invånarna uppmanades att spara på vattnet. Grundvattennivåerna i de stora magasinen är ihållande låga, vilket kräver noggrann hantering av vattenförsörjningen. Patrik Johansson betonar att man kämpar med att hitta tillräckligt med grundvatten, och att reservvattentäkter också är svåra att hitta. Bevattningsförbud är nu regelbundet införda från vår till höst. Det senaste bräckvattenverket togs i bruk 2019 efter en snabb byggprocess för att möta den akuta vattenbristen. Verket är Sveriges största avsaltningsverk och kostade 240 miljoner kronor. Trots att verket nu körs på endast hälften av sin kapacitet, pågår arbetet med att optimera reningstekniken för att effektivisera processen.\Enligt Patrik Johansson har de senaste åren inneburit nya utmaningar. Vindarna har förändrats och orsakat att sjögräs och tång lossnar från havsbotten, vilket kräver manuell rensning av silarna. För framtiden ser han ett behov av nya lösningar för vattenförsörjningen, exempelvis separata vattensystem för olika användningsområden. Inom bräckvattenverket pumpas bräckvatten in från 30-40 meters djup, genomgår rening med olika filter, inklusive ultrafilter och UV-filter, samt omvänd osmos för att avlägsna saltpartiklar. Järnklorid, klor, kalk och kalcium tillsätts, och en del av Gotlands grundvatten blandas in i det behandlade vattnet. En utmaning är turbiditeten i råvattnet, som blivit sämre de senaste åren på grund av varmare vatten och ojämna nederbördsmönster. Detta kan påverka effektiviteten i UV-reningen och leda till snabbare igensättning av membran. Vattenförsörjningsproblemen på Gotland eskalerade på 1970-talet i samband med byggboomen och övergången från säsongsanläggningar till året-runt-drift





