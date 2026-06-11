Government Withdraws Controversial Reform Bill on Lowering Age for Prison Sentences

The Swedish government has withdrawn a controversial reform bill that would have lowered the age for prison sentences to 13 years old. The bill was intended to address the issue of young people committing serious crimes, but faced opposition from several liberal lawmakers and the opposition parties. The government cited an internal rift within the Liberal Party as the reason for the withdrawal.

På måndagen skulle riksdagen klubba en av Tidöpartiernas mest kontroversiella reformer. Det handlar om lagförslaget om att sänka straffbarhetsålder till 13 år. Lagen skulle skulle innebära att 13-åringar kan sättas i fängelse för grova brott, nämligen mord, grov våldtäkt, människorov och grovt vapenbrott.

– Förslaget kommer inte samla tillräckligt stöd i riksdagen, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff. Bakgrunden till att regeringen nu under hastiga former tvingas dra tillbaka en av sina viktigaste reformer handlar om en intern spricka i Liberalernas riksdagsgrupp. Enligt SvD:s uppgifter övervägde ett flertal liberala riksdagsledamöter att rösta nej till lagförslaget. Samtidigt väntades Socialdemokraternas enas med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet om ett utskottsinitiativ, där man sa nej till förslaget.

Sammantaget innebar det att reformen riskerade att falla i riksdagen. Strömmer: Väldigt tveksamma En invändning bland de liberala kritikerna är att lagförslaget inte har utretts ordentligt. På pressträffen vill Gunnar Strömmer inte nämna vilket utav Tidöpartierna som det handlar om. – Det finns ett fåtal ledamöter också i vårt underlag som är väldigt tveksamma.

Justitieministern fortsätter: – Och sen har vi förstås den allmänna osäkerheten utan kvittning. Det skapar ju inga marginaler. Gunnar Strömmer, som nu tvingas dra tillbaka förslaget, berättar att han har haft personliga samtal med de berörda ledamöterna. – Jag har förstås bidragit med att ge min syn på frågan, säger han.

Istället kommer nu ett förslag om sänkt straffbarhetsålder till 14 år läggas fram av regeringen senare i sommar. Det är en åldersgräns, som till skillnad från 13-årsgränsen, är färdigutredd sedan tidigare och något som regerings egen utredare föreslog. Strömmer räknar med att det nya lagförslaget kommer vara på riksdagens bord i augusti. Socialdemokraterna har sedan tidigare kongressbeslut om att sänka straffmyndighetsåldern till 14 år, därmed hoppas Tidöpartierna kunna säkra majoritet för det nya förslaget.

– Socialdemokraterna bör ägna sig åt att vara konstruktiva i stället för att ägna sig åt politiskt spel, säger Strömmer. S har förespråkat 14 år Socialdemokraterna har tidigare sagt ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Gunnar Strömmer (M) säger under pressträffen att han hoppas att även Socialdemokraterna kommer att ställa sig bakom det nya förslaget. – Det ger även Socialdemokraterna en ny möjlighet att agera konstruktivt, säger han.

”Vi ser fram emot att regeringen återkommer med vårt förslag om 14 år. Sverige har ett allvarligt problem med unga som begår grov kriminalitet. Dagens system brister och vi ser därför att en tillfällig sänkning av straffmyndighetsåldern behövs, vilket är i linje med expertutredningen. ”, skriver Teresa Carvalho rättspolitisk talesperson för S i en kommentar till SvD.

Samuel Gonzalez Westling som är gruppledare för Vänsterpartiet säger till SvD att man är glad över att ”man inte går fram med dåliga förslag”, men att det är ett ”misslyckande från regeringens sida”. – Man kan inte skylla på att vi inte har ett kvittningssystem för att man inte får igenom det här förslaget, utan det är för att man har tappat din majoritet i riksdagen. Varje riksdagsledamot är sin egen





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