Gråzonsbarnen i skolan: Risken att falla mellan stolarna ökar vid gymnasiet

Många elever med svag teoretisk begåvning, så kallade 'gråzonsbarn', riskerar att tappas bort i det svenska skolsystemet, särskilt vid övergången till gymnasiet. Brist på stöd och synlighet är centrala problem. Liberalernas oppositionsborgarråd Jan Jönsson och Skolverkets Ulrica Dahlén diskuterar utmaningarna och de åtgärder som vidtas för att möta dessa elevers behov.

Jönsson, med erfarenhet som rektor och speciallärare, har länge försökt uppmärksamma frågan, inklusive genom skrivelser i utbildningsnämnden om att utöka stödåtgärder. Han poängterar att en handlingsplan är meningslös utan konkreta uppföljningar och åtgärder för att säkerställa att eleverna får det stöd de behöver. Jönsson framhäver att 'gråzonsbarn' kan ha styrkor inom vissa områden samtidigt som de kämpar med andra, vilket gör dem svåra att identifiera och hjälpa inom ramen för det traditionella skolsystemet. Han betonar att den rådande idealbilden av hur skolan bör fungera gör att dessa elever inte synliggörs och riskerar att falla bort. Problemet förvärras vid övergången till gymnasiet, där stödsystemen ofta är mindre omfattande än i grundskolan. Dessa elever kan ha fått omfattande stöd för att klara grundskolan, men stödet försvinner ofta när de kommer till gymnasiet. Jönsson varnar för de allvarliga konsekvenserna för dessa elevers framtidsutsikter på arbetsmarknaden. Han förklarar att elever med intellektuell funktionsnedsättning har tillgång till stödsystem som LSS och anpassade arbetsplatser, vilket 'gråzonsbarn' ofta saknar. \Ulrica Dahlén, enhetschef på Skolverket, arbetar med att förändra läroplanerna för att bättre möta elevernas behov. Hon förklarar att de nya läroplanerna och betygssystemet, som ska införas hösten 2028, kommer att anpassas till elevernas kognitiva utveckling. Målet är att öka möjligheterna för alla elever att lyckas genom att fokusera på grundläggande kunskaper och minska kraven på självständig analys och reflektion, särskilt i yngre åldrar. Skolor kommer också att testa elever i början av läsåret för att tidigare identifiera de som behöver extra stöd. Dahlén nämner också förändringar i gymnasieskolan, där extra anpassningar ska ersättas med en ny form av stödundervisning. Dessa förändringar är tänkta att ge alla elever, inklusive 'gråzonsbarn', bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Dessutom påpekar Jönsson vikten av att anpassa stödet till varje elevs individuella behov och inte bara förlita sig på generella åtgärder. Han understryker behovet av att skapa ett mer inkluderande och flexibelt skolsystem som kan möta de olika behoven hos alla elever, oavsett deras teoretiska förmåga. Detta inkluderar att stärka samarbetet mellan skolan, hemmet och andra relevanta instanser för att säkerställa att eleverna får det stöd de behöver för att nå sin fulla potential. Slutligen lyfter Jönsson fram vikten av att diskutera och ta itu med de strukturella utmaningarna i skolsystemet som hindrar 'gråzonsbarn' från att blomstra. Han menar att det krävs en kombination av politiska åtgärder, förändringar i läroplaner och en förändrad attityd för att säkerställa att alla elever får en rättvis chans att lyckas





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gråzonsbarn Gymnasium Skola Stöd Specialpedagogik Läroplan Jan Jönsson Ulrica Dahlén Skolverket Utbildningspolitik Elever

United States Latest News, United States Headlines

