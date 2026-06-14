Graham Potter: 'Jag har inget att bevisa' inför VM

Sveriges förbundskapten Graham Potter öppnar upp om sin karriär, familjens påfrestningar och den kritik han mött. Han försvarar sin spelarurval inför VM och spekulerar i skillnader mellan klubbfotboll och landslag. En djupintervju om ledarskap och pressade beslut.

När Expressen träffar Graham Potter inför VM är en sak tydlig: Han tycker inte att han har något att bevisa längre. I en halv sekund blir det alldeles tyst inne på Strawberry arena. 50 000 personer håller andan medan Lucas Bergvall rättar till kroppen och avlossar det första avslutet.

Två av hans söner sitter längst fram. Att han är djupt påverkad märks. Han pratar om vad han gått igenom, om sin familj som har lidit, och hur han haft en utomkroppslig upplevelse vid Gyökeres mål. Sedan manglades Sveriges förbundskapten av en våldsam fotbollsvärld.

Först i Chelsea, sedan West Ham. Steget till att bli svensk förbundskapten är i en annan riktning, bort från klubbmarknaden, till en lugnare, mindre karriäristisk tillvaro. En paus från bruset. Landslagsfotboll är en råare känsla, man är närmare sporten.

Det är det jag älskar med det. I klubblagsfotbollen är det så många olika saker. Ägare, sportchefer, agenter, och allt handlar om huruvida du är på samma spår. Vi hade uppdrag: Försöka kvalificera oss för VM.

Två samlingar. 20 dagar. Det blev en spännande kognitiv tankeutmaning för mig. Vilka idéer ska jag utgå ifrån? Ja, på något sått.

Så är det säkert. Men jag tog inte jobbet av något annat skäl än att jag har känslor för det här landet och kände mig exalterad av uppdraget. Och sen…du vet. Vad du än gör finns det alltid folk som säger att det är på grund av det här.

Eller av det där. Man måste lära sig släppa saker, strunta i vad folk säger. Det finns ingen mening med att argumentera emot. Jag kom hit vid en punkt i min karriär där jag inte ville sitta i en tv-studio och försöka övertyga människor om att jag är en kompetent fotbollstränare.

Potter räddade Sverige undan Jon Dahl Tomassons slukhålsfotboll och navigerade ett utdömt landslag utan tid, självförtroende, med skador och tufft motstånd på menyn - till VM. Hugo Larsson, Williot Swedberg och Roony Bardghji lämnades utanför. Ken Sema, med tolv starter på Cypern i år, Gustaf Nilsson, med fyra sekunders speltid i Belgien, och allsvenska spelare som Elliot Stroud och Taha Ali var däremot med.

Kritiken forsade fram, främst från arga privatpersoner i sociala medier, men även från etablerade tv-experter, som John Guidetti, som ifrågasatte förbundskaptenens förmåga att hantera stora karaktärer i TV4. Men han vill börja i en annan ände. Han tycker att han passar bra här.

Han säger att han vet vad lagets bästa spelare hanterar i sin vardag i Premier League, att han har fostrats genom det svenska seriesystemet, vet vad allsvenskan är och poängterar att uppdrag går ut på att förbereda dem för matcherna. Mitt facit när det gäller att möta Pep Guardiola, matcher mot såna tränare…jag har vunnit en del matcher. Så jag tycker att jag är relativt kompetent, säger han. Ja, det tror jag.

Ibland måste man spela spelet. Men det viktigaste är att fatta beslut som man känner är rätt. Som känns rätt i magen. Och som jag sa då: Jag vet inte vad som kommer hända i framtiden.

Det finns alltid andra åsikter. Jag tänker inte stå inför människor och försöka försvara min position och visa att alla andra har fel. Det är bara korkat. När Potter fick sparken från Chelsea gjorde han ett antal framträdanden i brittiska tv-program och podcasts.

Han sökte sig gärna tillbaka till januari 2023 när Chelseas klubbledning hämtade in massvis med nya spelare för astronomiska summor, däribland Enzo Fernandez. Nu drar han paralleller till debatten om den svenska VM-truppen. Man behöver förstå att det finns en sammanhängande helhet runt en spelares talang och förmåga. Personlighet.

Erfarenhet. Ålder. Vad som krävs på olika platser, i olika lag. Varje sammanhang är olikt det andra, säger han.

Så om du är Chelsea och spenderar över 300 miljoner pund på en månad, då är förväntan att du ska vinna matcher rätt snabbt. Det var annorlunda i Brighton. Jag menar, Moises Caicedo kliver inte av ett flygplan och blir den spelaren. Man måste först och främst stå stabilt i det man är.

Det är startpunkten. Var är vi nu? Ett misstag man lätt kan göra är att inte analysera sina egna problem tillräckligt bra. Och då börjar man leta efter externa lösningar - när det i själva verket kan innebära fler problem, säger Potter.

Men så ser världen ut. Det går fort. Du hittar en ny spelare, och så ska allt bli bra. Det är ett allmänt problem för oss som människor.

Vi gillar när det känns enkelt. Och problemet med att analysera fotboll är att de allra flesta inte har intelligensen för att…ja. Det finns olika sätt att se på det, säger han. En förbundskapten kan tänka att han ska ta alla som spelar på högsta nivå, och det blir väldigt enkelt.

Potter medger att det också finns en logik i det, eftersom fotbollen som system har fört fram spelarna till de klubbarna. Och du kan låta systemet ta beslut åt dig. Du kommer förmodligen träffa rätt på en stor procent av truppen. Så jag kan inte argumentera emot just det





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