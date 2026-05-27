Graham Potter om Isaks form och Sveriges VM-förberedelser

Förbundskaptenen Graham Potter ger sin syn på Alexander Isaks roll och lagets uppladdning inför sommarens VM.

Fotboll s-VM i USA, Mexiko och Kanada närmar sig med stormsteg. För svensk del är det premiär 15 juni mot Tunisien, men redan under onsdagen samlades de flesta av spelarna i Stockholm för att förbereda sig.

Förbundskaptenen Graham Potter uttrycker stor entusiasm inför den kommande turneringen och de två träningsmatcherna mot Norge och Grekland. Det har varit en lång väntan, och nu är det äntligen dags att börja forma laget. Potter betonar vikten av att individuellt anpassa belastningen för varje spelare, då de kommer från olika säsonger och fysiska förutsättningar. Målet är att alla ska vara så redo som möjligt när VM väl startar.

En av de stora frågorna inför sommaren är vem som ska vara förstemålvakt. Kristoffer Nordfeldt har vaktat målet i de avgörande matcherna mot Ukraina och Polen som säkrade VM-biljetten, men Potter vill inte avslöja några detaljer om startelvan. Han förklarar att lägrens syfte är att utvärdera spelarna på alla positioner, och att beslut kommer att fattas i samråd med tränarstaben. En annan het potatis är Alexander Isaks status.

Anfallaren har haft en skadedrabbad säsong i Liverpool och kommer från en svag period. Potter ser dock potentialen i Isak och vill ge honom frihet att röra sig på planen. Han kan mycket väl spela tillsammans med Viktor Gyökeres, men det krävs en noggrann balans mellan att förbereda laget för Tunisien och att hålla varje spelare i toppform. Isaks roll kan bli avgörande, och Potter litar på att den kreative anfallaren hittar rätt positioner.

Viktor Gyökeres, som nyligen vann Premier League med Arsenal och har en Champions League-final mot PSG kvar att spela, kommer inte att delta i träningsmatcherna. Potter har haft en dialog med Gyökeres om hans mentala och fysiska tillstånd, och det är viktigt att han får avsluta sin klubbssäsong på bästa sätt. Förbundskaptenen bekräftar att truppen på 26 spelare är den som kommer att representera Sverige i VM, men att det finns en reservlista på 55 spelare om skador skulle uppstå.

Potter har även öppnat för att träffa den tidigare förbundskaptenen Janne Andersson inför mästerskapet, för att dra nytta av dennes erfarenhet. Med en blandning av rutin och ungdomlig entusiasm ser Sverige fram emot en spännande sommar





GPSporten / 🏆 25. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexander Isak Graham Potter Sverige VM Fotboll

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Side track, Sveriges äldsta gaybar, återupptar uteservering efter strid om ljudnivåerSide track, the oldest gay bar in Sweden, has reopened its outdoor seating area after a dispute over noise levels, following a decision by Stockholm's traffic bureau to allow it to return to its original size.

Read more »

Sveriges VM-trupp för 2026: spelare, skador och förberedelserVeckans uppdatering om de svenska landslagsspelarna inför VM 2026, inklusive spelarläget, skador hos bland annat Celta Vigo‑mittbacken och Leeds‑spelaren, samt träningsläger i Stockholm den 27 maj. Nyheter om motståndarna Nederländerna, Japan och Tunisien medföljer.

Read more »

Blomqvist petad inför Sveriges avgörande: 'Tufft samtal' - SverigeSOLNA. Rebecka Blomqvist har varit given i Tony Gustavssons landslags - till nu. Inför Sveriges avgörande VM-kval petades anfallaren. - Det är en ren konkurrensfråga, säger Gustavsson.

Read more »

Graham Potter håller pressträff | Senaste nytt på SvDOm drygt två veckor drar fotbolls-VM i gång och i dag samlas den svenska truppen.

Read more »