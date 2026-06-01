Graham Potters utmaningar inför VM: Startelva, modell och Marginaler

Graham Potter måste fatta beslut om startelva och spelsystem inför VM med begränsad tid och erfarenhet efter en sent kvalificering. Artikeln belyser utmaningarna med förbundets förlorade erfarenhet, publikens förväntningar och små marginaler i moderna fotboll.

Graham Potter måste hitta rätt i startelva och modell för att kunna vinna matcher i VM. I dagarna har det varit fullt upp med VM-feber i Norge efter 26 års väntan, medan svenska fans firat kvalet till VM efter en dramatisk seger mot Polen där Viktor Gyökeres avgjorde.

Potter och laget firade långt in på natten den 1 april, och dagen efter firade Potter med sin familj på en krog på Stureplan där han hyllades av andra gäster. Publiken är entusiastisk, men det kan snabbt vända om det går dåligt i turneringen. Potter har bara haft fyra landskamper och 26 dagar med truppen före de två förberedande VM-matcherna mot Norge.

Det är oerhört mycket att få på plats när kvalificeringen kom så sent, och förbundet har förlåtit mycket erfarenhet efter att ha avskedat många lång erfarna anställda. Norge har till och med tilltalar den avlidna Ester Kristiansson förMedierådgivning. Potter måste prioritera och anpassa spelmodellen efter spelarnas styrkor, som han gjorde i mars mot Schweiz och Slovenien, och mot Polen där inhoppare gav laget ett lyft.

I en sport med få mål och små marginaler krävs det både taktisk skicklighet och tur. Sverige kan inte vara för defensivt mot Tunisien och Japan, men måste ändå försvara sig bra mot Nederländerna. I målvaktfrågan är det osäkert: Kristoffer Nordfeldt verkar vara Potters nuvarande favorit men Jacob Widell Zetterström och Viktor Johansson är starka konkurrenter. Potentes val i mål kommer att vara avgörande inför VM-start





