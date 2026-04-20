Gratis veterinärvård ger hopp till utsatta djurägare i Västerås

Djurkliniken i Västerås har återigen öppnat dörrarna för hemlösa och utsatta djurägare för att erbjuda gratis vård och vaccinationer till deras fyrfota vänner i samarbete med Stadsmissionen.

Att ha en hund kan innebära ovärderligt stöd i vardagen, särskilt för dem som befinner sig i en utsatt livssituation. Markus Eriksson är en av de personer som känner en enorm tacksamhet för sin hund Boss, och han tvekar inte att rekommendera andra att skaffa hund om de mår dåligt.

Denna starka emotionella koppling mellan människa och djur blev tydlig när Djurkliniken i Västerås för fjärde året i rad öppnade sina dörrar för att erbjuda gratis veterinärvård till hemlösa och socialt utsatta djurägare. Under en lördag förmiddag samlades ett tiotal ägare på kliniken för att få sina fyrfota vänner undersökta, vaccinerade och väl omhändertagna, helt utan kostnad. Bakom initiativet står Evidensia djurklinik i Västerås, som i samarbete med Stadsmissionen skapar en trygg och välkomnande miljö för besökarna. Klinikchef Eva Lund betonar vikten av att erbjuda hjälp utan att skapa stress eller oro hos djurägarna. För många är husdjuret den enda fasta punkten i en tillvaro präglad av utanförskap och svårigheter. Genom att erbjuda fria behandlingar och kontroller vill kliniken säkerställa att även de djur vars ägare har knappa ekonomiska resurser får den vård och kärlek de förtjänar. Det är en insats som inte bara gynnar djurens hälsa, utan också stärker den psykiska hälsan hos ägarna som får möjlighet att se sina följeslagare må bra. Katarina Ufer, som arbetar som behandlingsassistent hos Stadsmissionen, ser dagligen vilken avgörande roll djuren spelar för de individer hon möter. Hon beskriver djuren som klienternas bästa vänner och trogna följeslagare som ger dem en anledning att orka vidare i svåra tider. Vid besöket på kliniken bjöds deltagarna även på fika, vilket bidrog till en varm och gemytlig stämning. För personalen på kliniken är detta ett sätt att använda sin yrkeskunskap för att göra en konkret skillnad i samhället. Eva Lund förklarar att den belöning de får i form av tacksamhet och insikten om att de kunnat bidra med något gott väger tyngre än någon ekonomisk vinst. Att få gå hem med ett gott hjärta är enligt personalen den största drivkraften bakom det ideella arbetet som utförs denna dag





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sirius vinner och toppar tabellen trots spel som väcker frågorSirius säkrade en historisk seger med 4–1 mot Västerås, vilket gav dem ensam serieledning. Trots det positiva resultatet uttryckte spelare besvikelse över lagets prestation och tekniska misstag.

Read more »

”Allt är kitsch!” Vågad kultklassiker har just släppts på streamingEn äkta kultklassiker har precis landat på Pluto TV, där du kan streama filmer helt gratis (med reklampauser).

Read more »

Sjukhusets escape room förbereder för livshotande situationerEtt unikt escape room på sjukhuset i Västerås utmanar elever att hantera kritiska händelser som blödningar, svårt sjuka patienter och hjärtstillestånd. Genom att lösa uppgifter och vårda övningsdockor får deltagarna ledtrådar för att ta sig ut, samtidigt som de får värdefull praktisk erfarenhet som förbereder dem för verkliga nödsituationer. Metoden har visat sig öka intresset för omvårdnadsprogrammet.

Read more »

Guy Ritchies kultklassiker "The Gentlemen" släpps gratis på streaming – en hyllning till våld och galenskapVågad kultklassiker nu gratis på streaming. "The Gentlemen" är Guy Ritchies mästerverk som bjuder på gangsters, förräderier och absurd humor. Filmen, som beskrivs som ett rappt och underhållande gangsterdrama, är nu tillgänglig för alla att se.

Read more »

Nu kan du streama härligt skruvad alien-komedi från 1993 gratisDet är inte alla filmer baserade på ”Saturday Night Live” som lyckas men science fiction-komedin ”Coneheads” (1993) är en pärla värd att återbesöka.

Read more »

Därför får du mellan 18 och 25 läsa ÖP gratis”En investering i demokratin”

Read more »