I en tid när det mesta i matväg går att få året om, håller sparrisen fortfarande ställningarna. Främst den vita – som av puristerna endast äts om den kommer färsk från Tyskland och är tjock som barnarmar – men i viss mån även den gröna. Även om de exklusiva stjälkarna visserligen går att få tag på större delen av året, brukar exemplaren vara så tunna, torra och ämliga att de inte är värda de utsläpp de orsakat på sin resa från andra sidan jorden. Samtidigt som sparrissäsongen pågår, pågår också sparriskiss-säsongen.

Vissa hävdar att det är en myt men – vilket härmed ska bevisas – de som hävdar det har nog bara bristfälligt luktsinne. att fyra personer av tio tycker att deras kiss luktar illa, svavel närmare bestämt, när de har ätit sparris. De som inte gör det – majoriteten – har något som kallas sparris-anosmi.

Det handlar inte om att deras urin inte luktar, utan om att de inte kan uppfatta just den doften, en brist som enligt forskarna går att härleda till varianter i arvsmassan kromosom 1. som kan påverka lukten på urin, som är ett sätt för kroppen att göra sig av med restprodukter. Exempelvis kaffe och vitlök kan också påverka lukten på kisset, liksom uttorkning, vissa mediciner och bakterier.

Det finns också råvaror som påverkar kissets färg, och ungefär en sjundedel av befolkningen brukar få en chock och tro att de är döende efter att ha ätit rödbetor. kan nämligen göra så att vissa människor kissar rött dagen efter. Inte heller detta verkar ske hos alla, utan bara hos. Nu ska vi inte fördjupa oss mer i kroppsvätskor, utan bara konstatera att du som kan känna lukten av sparriskiss bara är att gratulera till ett utmärkt luktsinne.

