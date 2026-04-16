Greta Thunberg rankad bland världens farligaste antisemiter i ny rapport

Ett departement för diasporfrågor har publicerat en rapport som kartlägger antisemitism globalt. Greta Thunberg hamnar på andra plats på en topplista över inflytelserika antisemitiska profiler, vilket hon själv kommenterar med att folkmordet fortsätter och beskriver situationen som apartheid.

Departementet för diasporfrågor har presenterat en omfattande kartläggning av antisemitismen i världen för år 2025. Rapporten fokuserar inte bara på konkreta attentat riktade mot judar utan ger även en detaljerad analys av den tilltagande antisemitismen som sprids via sociala medier .

En central del av rapporten utgörs av en så kallad topplista som identifierar tio av de mest inflytelserika och bedömda som farligaste antisemitiska profilerna. Urvalet till denna lista baseras på en kombination av räckvidd och en bedömd risknivå, där den senare definieras utifrån hur frekvent de utvalda personerna publicerat innehåll som bedöms som antisemitiskt eller anti-israeliskt.

Denna granskning placerar Greta Thunberg på en uppseendeväckande andraplats på listan, endast överträffad av den högerextrema profilen Dan Bilzerian. Hon hamnar därmed före flera framstående amerikanska figurer som Nick Fuentes, Candace Owens och Tucker Carlson. Thunbergs placering förklaras i rapporten med hennes användning av specifika ord för att beskriva situationen i Gaza – nämligen folkmord, belägring och massvält.

Bland övriga namn på listan återfinns flera profiler med högerextremistiska kopplingar. Nick Fuentes, en vit makt-aktivist, återfinns på åttonde plats och beskrivs i rapporten som en person som sett Thunberg som en central gestalt inom både miljörörelsen och den pro-palestinska aktivismen.

Greta Thunberg har själv kommenterat sin inkludering i rapporten via ett inlägg på sin Instagram. I ett videoklipp redogör hon först för den israeliska regeringens officiella motiveringar bakom händelserna och tar därefter ett djupt andetag innan hon med en nick konstaterar att folkmordet fortsätter. Hon refererar till Israels nyligen införda lag som tillåter dödsstraff baserat på etnicitet, specifikt riktad mot palestinier, och beskriver detta som apartheid. Thunberg uppmanar också till fortsatt engagemang och deltagande i demonstrationer med anledning av den internationella palestinska fångarnas dag den 17 april.

Det är värt att notera att departementet för diasporfrågor, som ligger bakom rapporten, själva har varit föremål för kritik gällande sitt samarbete med europeiska politiska partier som anklagats för antisemitiska tendenser.





