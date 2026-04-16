Greta Thunberg toppar inte listan över antisemitiska hot – men rankas högt av Israel

En israelisk rapport som kartlägger antisemitismens tillstånd har placerat Greta Thunberg bland de största hoten, vilket väcker frågor om urvalet och Israels politiska prioriteringar. Rapporten, som ännu inte är offentliggjord på engelska, listar personer som anses utgöra en risk, och Thunbergs kritik av Israels agerande i Gaza har lett till hennes höga placering.

En israelisk myndighets färska rapport om antisemitismens tillstånd har skapat rubriker internationellt, inte minst genom att placera klimataktivisten Greta Thunberg högt upp på en lista över de som anses utgöra de största antisemitiska hoten just nu. Rapporten, framtagen av den israeliska myndigheten för diasporafrågor och bekämpning av antisemitism, har ännu inte släppts på engelska, men har uppmärksammats av medier världen över.

Thunbergs placering har väckt uppståndelse, då hon rankas före personer som uttryckt öppen uppskattning för Adolf Hitler och efterlyst en total arisk seger. Detta faktum belyser en potentiell snedvridning i myndighetens prioriteringar, särskilt med tanke på den politiska ledningen. Myndigheten leds av Amichai Chikli, en kontroversiell extremhögerpolitiker, vars fokus på vad som uppfattas som felaktiga hot har kritiserats även internt, enligt uppgifter från tjänstemän inom myndigheten som tidningen ETC hänvisar till.

Greta Thunbergs engagemang för Palestinafrågan och hennes starka uttalanden mot Israels agerande i Gaza har blivit alltmer framträdande under de senaste åren. Hon har aktivt deltagit i demonstrationer och beskrivit situationen i Gaza som ett folkmord inför en stor internationell publik. Hennes aktivism har lett till konfrontationer; förra året greps hon i ett försök att segla till Gaza med förnödenheter, fängslades och deporterades sedan från Israel. Detta har gjort henne till en betydande kritikpunkt för många israeler och landets regering.

Att hon hamnar högt på en lista över antisemitiska hot, före individer med tydligt nazistiska och rasistiska åsikter, antyder en politisk agenda eller en feltolkning av vad som utgör ett reellt hot. Den enda person som anses vara ett större hot enligt rapporten är den amerikanske influencern Dan Bilzerian, som uttryckt sig våldsamt mot israeler och som nu kandiderar till den amerikanska kongressen. Andra namn på listan inkluderar Nick Fuentes, en amerikansk högerextrem politisk kommentator som uttryckt stöd för Hitler och sprider antisemitiska konspirationsteorier.

Jämförelsen med andra individer på listan, såsom den amerikanske högerextrema politiske kommentatorn Nick Fuentes, som öppet uttryckt stöd för Hitler och spridit antisemitiska konspirationsteorier, gör Greta Thunbergs placering särskilt anmärkningsvärd. Fuentes återfinns på åttonde plats på listan. Denna skillnad i bedömning väcker viktiga frågor om hur hot mot judar definieras och vilka aktörer som prioriteras i kampen mot antisemitism.

Medan välgrundad kritik av en stats agerande, även om den är stark och obekväm, bör skiljas från genuint hat och diskriminering, verkar denna israeliska rapport blanda ihop dessa begrepp. Den uppmärksamhet som Greta Thunbergs kritik genererar i media och bland allmänheten är uppenbarligen en källa till stor frustration för Israel. Detta verkar leda till en strategi där politisk kritik och aktivism för mänskliga rättigheter riskerar att felaktigt stämplas som antisemitism, vilket underminerar den genuina kampen mot verkliga antisemitiska hot och skadar den globala debatten om Mellanösternkonflikten. Rapporten riskerar därmed att bidra till en polarisering snarare än till en ökad förståelse och en konstruktiv dialog





