En man gripits efter en explosion i Västra Frölunda, Göteborg, efter att civila kurager kastat ner honom. Samtidigt sker en skjutning i Haninge, internationella spänningar kring Ryssland och Iran samt modekontrovers med Filippa K.

Under måndagen inträffade en explosion i Västra Frölunda i Göteborg. Några minuter efter smällen kunde den misstänkte gärningsmannen gripas efter att några från allmänheten hade brottat ner honom.

Polisen berömmer nu agerandet. - Civilkuraget är anmärkningsvärt, och att man gjorde på det här sättet sticker ju ut, säger Emil Hagström, lokalpolisområdeschef i område syd, till SVT. Den misstänkte är en man i 25-årsåldern och är i nuläget anhållen. En boende i området berättar för GP om ingripandet.

- Jag var väldigt förbannad och skrek åt honom att stanna. Men han försökte gira och springa därifrån. Då försökte jag lägga fälleben på honom, säger boenden. Vid 18.42 på tisdagskvällen får polisen in samtal om skjutningar i Jordbro i Haninge, utanför Stockholm.

På plats konstateras att en person har blivit skjuten. Personen har förts till sjukhus med ambulans och ska ha varit vaken och talbar. Skjutningen ska ha inträffat vid en parkeringsplats utomhus. - Det här är en parkering i ett bostadsområde som ligger nära pendelstationen.

Det är många som blivit vittnen till det här, säger Carina Skagerlind, polisens presstalesperson i Stockholm. Polisen arbetar på platsen med att säkra spår och det pågår en jakt efter gärningspersonen. Man har kontrollerat ett flertalet personer men inga gripanden har skett ännu. I samband med internationella händelser har Storbritannien aviserat nya sanktioner mot Ryssland och dess skuggflotta.

I söndags bordade brittiska styrkor det ryska tankfartyget Smyrtos i Engelska kanalen. Under tisdagen, strax innan lunch, avfyrade besättningen på ett ryskt stridsfartyg varningsskott mot en yacht i vattnet mellan Isle of Wight och Normandie efter att yachten närmat sig. Incidenten sker mot bakgrund av de nyinrättade sanktionerna. På utrikesfronten rapporteras att Sanktioner mot Irans export av råolja ska lättas som en del av en uppgörelse mellan Iran och USA i försök att nå ett fredsavtal.

Oljepriset sjönk när uppgifterna blev kända. Enligt Wall Street Journal kommer USA:s riktade sanktioner mot Irans oljeexport att delvis hävas. Även sanktioner mot Irans transportnäring och ekonomiska transaktioner ska minska. Beslutet om oljesanktioner ska införas omedelbart och skulle innebära ett finansiellt tillskott för Iran.

Inom modebranschen har Filippa K pausat sin AI-kampanj efter kritik. Det svenska klädmärket har tagit bort flera AI-genererade modebilder efter anklagelser om plagiat. Användare på sociala medier har påpekat att bilderna ser ut att vara plagiat av riktiga fotografers arbeten för konkurrerade klädmärken. Bolagets PR-chef Amelia Sciard säger i en skriftlig kommentar till SvD att tagit bort de berörda bilderna och hela kampanjen medan en genomgång genomförs.

(TT) Andra svenska nyheter: En kvinna i 30-årsåldern har fått ett fragment av en kula i överkroppen under en övning på en skjutbana i Piteå. Kvinnan ska vara vaken och talbar utan allvarliga skador men har förts till sjukhus. Polis och ambulans larmades till platsen. En person har avlidit efter en villabrand i Svenljunga.

Branden ska ha börjat på en altan i anslutning till villan. Den omkomma har ännu inte kunnat identifieras. Polisen kommer att utreda branden. På ett bruk i Örtofta, Eslöv, har en person fått ett tungt föremål över benet.

Händelsen utreds som en arbetsplatsolycka och vållande till kroppsskada. Den skadade har förts till sjukhus. Polis och ambulans larmades klockan 15.37





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