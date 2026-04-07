SVT Verifierar granskar hundratals Youtube-videor som hyllar Jas 39 Gripen i samband med Kanadas planerade köp av stridsflygplan. Undersökningen söker svaret på vem som ligger bakom kampanjen och vad syftet är.

En leende Ulf Kristersson, en rasande Donald Trump och en hyllning till Jas 39 Gripen . Denna intressanta konstellation är kärnan i de hyllningsklipp som nu sprids i stor skala på Youtube och som väcker frågor om påverkanskampanjer och strategisk kommunikation. SVT Verifierar har granskat detta fenomen närmare och funnit att storpolitik och hemlighetsmakeri omgärdar Kanada s planerade köp av stridsflygplan, vilket är drivkraften bakom spridningen av dessa videor.

Inför den potentiella affären har hundratals videor med liknande budskap publicerats, där Jas 39 Gripen framställs som överlägsen den amerikanska konkurrenten. I klippen syns bland annat en jublande Ulf Kristersson, vilket skapar en bild av att affären redan är avgjord till Sveriges fördel. Säkerhetsreporter John Granlund förklarar att Saab och Kanada har haft ett ömsesidigt intresse under flera år, men att situationen blev högaktuell i och med tullkriget mellan USA och Kanada. Denna komplexa geopolitiska bakgrund har skapat en grogrund för en intensiv informationskampanj. \Samtidigt som politiska förvecklingar pågår, har hundratals och åter hundratals videor publicerats på Youtube, vilka målar upp en bild av att Gripen är överlägsen amerikanska F-35, och att Kanada mer eller mindre redan har bestämt sig för det svenska alternativet. Videorna, som ofta är välproducerade, sprids över plattformen och genererar engagemang och diskussion. SVT:s tipsmejl har fått frågor om huruvida Saab skulle kunna ligga bakom denna omfattande kampanj. I syfte att klargöra ursprunget och syftet med videorna, har SVT Verifierar genomfört en grundlig undersökning av kontona bakom Gripen-videorna. Utredningen har kombinerat traditionell journalistik med analys av bilder, digitala fotspår och öppna källor för att verifiera uppgifter och skildra viktiga nyhetshändelser på djupet. Resultatet av denna analys pekar dock inte mot Saab. Det är viktigt att förstå att även om Saab är en potentiell vinnare i affären, så tyder de bevis som hittills presenterats inte på att företaget är direkt involverat i skapandet eller distributionen av dessa videor. Detta pekar på att det kan finnas andra aktörer som försöker påverka opinionen och ge stöd åt Gripen.\Undersökningen av kontona och innehållet i videorna fortsätter, men hittills har inga direkta kopplingar till Saab hittats. Detta understryker komplexiteten i informationslandskapet och vikten av att granska källor och budskap kritiskt. Frågan om vem som ligger bakom denna omfattande kampanj förblir öppen, men syftet är uppenbart: att påverka opinionen och öka trycket på Kanada att välja Gripen. De intrikata banden mellan geopolitik, försvarsindustrin och strategisk kommunikation framträder tydligt i denna situation. Ytterligare analyser av digitala fotspår och öppna källor kommer troligen att behövas för att avslöja hela bilden. Detta är ett exempel på hur geopolitiska intressen kan leda till sofistikerade informationskampanjer i den digitala eran, med potentiella konsekvenser för både affärsmässiga beslut och internationella relationer. SVT Verifierar fortsätter att granska ärendet och kommer att uppdatera med ytterligare information när den blir tillgänglig. Denna noggranna undersökning är ett viktigt exempel på undersökande journalistik i en tid där desinformation och påverkan är ständigt närvarande





