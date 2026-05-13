En diktsamling som vänder på en terapeutisk kliché och utforskar ensamheten i kärlekshistorien.

En terapeutisk kliché lyder: uttalanden som innehåller det diffusa subjektet 'man' måste genast bytas ut mot 'jag'. Det sägs vara ett steg mot insikt, en ny sorts ärlighet .andra diktsamling 'Man gråter' vänder hon plumpt på denna banala psykologistek och frossar i det oförlösta.

En kärlekshistoria helt utan 'jag', i stället över hundra 'man'.

'man rör sig runt möllan som efter tjack / åh om man kunde fråga henne var hon är. ' Protagonisten kastas mellan ångest och törst, en gång ser hon hjärtekrossarens ex passera, för att sedan skåda fler undersköna brudar på stan. Allt är självupptaget och cirkulärt, så som kärlekspsykosen ofta känns. När jag läser några av dikterna högt och byter ut Gripfelts 'man' mot 'jag' blir det kanske lite mer kraft i uttagandet, men ofta mer banalt.

Är klichén en form som undersöks här? Jag tror inte det. Snarare tycks dikternas enkelhet vilja ge form åt den ensamhet som förlusten av en skånsk tiopoängare innebär. Hur ofta skvallras det om poesi och poeter i offentligheten?

Aldrig. Det var ett tag sedan jag kunde ta till mig så här enkel dikt utan att bli förbannad. Kanske är det våren, allt som brister? Jag tycker om Gripfelts självupptagna lätthet.

En idisslad prosa som plockats isär och kastats ut luftigt över drygt 200 sidor. Synd bara att hon ibland ursäktar sina bilder genom att återkalla dem, som när hon fotograferar en stringtrosa – 'den hänger i rövdelen på garderobsdörren' – och genast tillintetgör det förlösande genom att kalla bilden makaber. Hur ofta skvallras det om poesi och poeter i offentligheten? Aldrig





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gripfelts Dikt Kliché Insikt Ärlighet Kärlekshistoria Jag Man Angest Törst Brister Spring Poesi Poeter Offentligheten Bild Makaber Stringtrosa Röven Garderobsdörren

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Unikt fall i England: DNA-test vände upp och ner på allt – tvillingsystrarna var halvsyskonFör den ena systern var upptäckten förkrossande, den andra hade känt det på sig.

Read more »

– Stockholmsbörsen vände till plusEfter att först ha backat vände Stockholmsbörsen till plus på måndagen. Vid stängning hade breda OMXS-index stigit 0,4 procent.

Read more »

Starmer: Inget ledarbyte på gångStorbritanniens premiärminister Keir Starmer tänker inte lämna posten. Det ska han själv ha meddelat sitt kabinett efter ett krismöte.

Read more »

Superstjärnan Luka Doncic missar VM-kvalet – på grund av vårdnadstvistLuka Doncic missar VM-kvalet med Slovenien – på grund av en vårdnadstvist. Det bekräftar basketstjärnan själv på Instagram.

Read more »