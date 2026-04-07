Grön fredspolitik: Mer än bara internationella regler

För att skapa en verklig fred krävs mer än bara tilltro till internationella regler. Lokalt demokratiarbete och förankring är avgörande. Den gröna rörelsen måste återvända till sina rötter och fokusera på lokalt engagemang och gräsrotsdemokrati för att bygga en hållbar fredskultur.

Grön fredspolitik omfattar mer än bara tilltro till internationella regler. För att dessa regler ska efterlevas krävs lokalt demokratiarbete och förankring, framhäver Miljöpartister för fred och nedrustning. USA:s och Israels attacker mot Iran, som enligt flera folkrättsjurister saknar rättslig grund, har återigen aktualiserat frågan om den regelbaserade världsordningen. Allt fler anser att denna ordning är i upplösning. För gröna partier kan detta framstå som ett bakslag.

Miljöpartiet har länge betonat vikten av internationell rätt och globala institutioner. Partiets representanter har ofta kritiserat den selektiva tillämpningen av regler och menat att lösningen ligger i att tillämpa dem mer konsekvent. Men vad händer om den selektiva tillämpningen av regler också är ett symptom på djupare problem som behöver åtgärdas? Om vi ser till den gröna rörelsens ursprung finns det också ett annat sätt att förstå politik och makt – ett perspektiv som handlar om vad som krävs för att regler faktiskt ska fungera.\En av de grundläggande gröna idéerna var att ekologiskt hållbara samhällen växer fram genom lokalt ansvar och deltagande. När Miljöpartiet senare etablerades som ett parlamentariskt parti fick dessa idéer dock mindre utrymme. Gräsrotsdemokrati ansågs vara orealistisk, och fokus flyttades i allt högre grad till vad som kunde åstadkommas genom centrala politiska beslut. Elinor Ostrom visade i sin forskning om gemensamma resurser att hållbar förvaltning ofta utvecklas genom lokalt samarbete och gemensamt framtagna regler. I sin Nobelföreläsning sammanfattade hon detta i åtta principer för hur stabila system fungerar. En central princip är att de som berörs själva får vara med och utforma reglerna. Detta systemtänkande kan också vara vägledande för grön fredspolitik. I mycket av den traditionella säkerhetspolitiken antas ordning etableras genom regler som beslutas uppifrån. Men regler utan legitimitet och förankring i faktiska relationer och maktförhållanden riskerar att förbli just deklarationer. Vi kan inte förvänta oss att internationella regler automatiskt styr staters agerande. Fred kräver att vi förstår och arbetar med de krafter som formar samhällen. Det betyder inte att regler är oviktiga. Folkrätten och internationella lagar är viktiga. De bidrar till stabilitet och förutsägbarhet mellan stater, vilket möjliggör samarbete över tid. Men deras styrka beror ytterst på den legitimitet och de relationer som bär upp dem.\Ingen skulle försöka upphäva gravitationen genom lagstiftning. Vill vi att ett flygplan ska lyfta måste vi arbeta med aerodynamikens faktiska villkor. Det går inte att bomba fram fred. Men det går inte heller att lagstifta fram fred. Fred kräver något mer: mänsklig kreativitet, förståelse och arbete med de relationer som formar varje konflikt. Den regelbaserade världsordningens kris behöver inte innebära den gröna politikens död. Tvärtom påminner den oss om varför verkligt gröna idéer behövs mer än någonsin. Många unga kände sig besvikna på den förra regeringen. Den gröna fredspolitiken behöver därför fokusera på en bredare förståelse för makt och inflytande, där lokalt engagemang och gräsrotsdemokrati spelar en central roll. Det är viktigt att inse att hållbar fred inte bara kan skapas genom internationella avtal, utan kräver en djupare förståelse för de underliggande konfliktdynamikerna och ett aktivt arbete för att bygga en fredskultur på alla nivåer i samhället





