Grumesborna försvarar sig mot ryktesspridning: Inga ölrestriktioner och en positiv utveckling

Kommuninvånare och näringsidkare i Grums slår tillbaka mot nationell medieuppmärksamhet som porträtterat kommunen som ett ställe med problem kring alkoholkonsumtion. Lokalbefolkningen betonar att det inte finns några formella begränsningar för ölservering och lyfter fram positiva utvecklingar inom kommunen.

Den senaste veckan har Grums hamnat i rikstäckande mediers strålkastarljus, men inte för sina positiva sidor, utan för påstådda problem med kommuninvånarnas ölsinne . Denna ryktesspridning har lett till stor förvåning och viss frustration bland lokalbefolkningen och näringsidkare.

Baran Elma, 19, som arbetat på sin pappas pizzeria i ett år, berättar att det är en uppseendeväckande utveckling. Han uppger att kunderna skämtsamt frågar om det finns begränsningar på hur många öl de får beställa, vilket tidigare inte varit fallet. Baran har hört historier från äldre tider om slagsmål, men menar att han personligen inte upplevt några sådana problem under sin tid på pizzerian.

Besök på både Grums pizzeria och Mickis pizzeria bekräftar att det inte finns några formella begränsningar för hur många öl en gäst kan köpa. Micki Hasanovic, som drivit Mickis pizzeria i nästan 23 år, säger att det inte är några problem att gäster beställer fler öl till maten, och att han gärna säljer öl, men i rimliga mängder.

Ursprunget till den nationella uppmärksamheten tycks ligga i en artikel i Nya Wermlands-Tidningen, som undersökte förutsättningarna för en pub i Grums. Rapporteringen plockades sedan upp av nationella medier som Morgonpasset i P3 och Expressen, vilket förvandlade Grums till ett nationellt skämtobjekt.

Både Azad Elma och Micki Hasanovic känner sig missförstådda i efterhand. De medger att det förekommit problem tidigare, men anser att situationen har överdrivits och att Grums inte skiljer sig nämnvärt från andra kommuner när det gäller alkoholkonsumtion och beteende på restauranger. De betonar att de är restauranger som serverar alkohol, inte barer med obegränsad tillgång.

Tanken på att bo i Grums var ursprungligen inte aktuell för vissa, delvis på grund av den tidigare närvaron av en pappersbrukslukt. Pernilla Hermansson, administratör och grundare av Facebookgruppen ”Positiva Grums”, har följt diskussionen på nära håll. Hon berättar att hon vid ett tillfälle tvingades stänga av ett kommentarsfält i gruppen då hon ansåg att debatten blivit för negativ. Hon menar att Grums, trots eventuella lukter, inte är en soptipp.

Den negativa bilden av Grums är inte ny. År 2013 rankades kommunen som landets sämsta att bo i av tidningen Fokus, och 2015 målade Uppdrag granskning upp en dyster bild av Grums med hög arbetslöshet och höga självmordstal.

Mot denna bakgrund känner sig många i Grums återigen attackerade och utsatta för vad de beskriver som mobbning. Pernilla Hermansson uttrycker att många kritiker sannolikt aldrig har satt sin fot i Grums. Malin Hagström, kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat, medger att det funnits och finns utmaningar i Grums. Hon lyfter dock fram kommunens positiva utveckling. Grums har klättrat till plats 59 i rankingen för boendekommuner och toppar rankingen för näringsliv i Värmland. En egen undersökning visar att 92 procent av invånarna trivs i Grums. Hon pekar också på projektet Tillitsbyrån, som syftar till att stötta unga i riskzonen för utanförskap, ett initiativ som initierades efter en genomlysning med hjälp av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Tillbaka på Grums pizzeria sitter Emil Davidsson, 19 år, med sina vänner och njuter av ölen på uteserveringen. Ingen av dem upplever att Grumsborna generellt är stökiga. Emil berättar att han ofta sitter på Grums pizzeria eller Mickis pizzeria och kan dricka upp till tio öl utan problem, och att han aldrig varit med om något bråk. Detta vittnar om en vardag som skiljer sig markant från den bild som målats upp i nationell media.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Larmade om brister på Leos lekland – fick inga fler passJag är reporter på nyhetsdesken. Jag skriver om brott, olyckor, krig, politik, människoöden – allt möjligt egentligen – i Sverige och utomlands. Jag började på Expressen 2017 och har varit reporter och redaktör på flera olika avdelningar. Innan jag kom hit jobbade jag som lokalredaktör för NSD i Kiruna.

Brand på E4 i Knivsta – släp med farligt gods blockerade vägenEtt släp med farligt gods fattade eld på E4 i Knivsta under torsdagskvällen, vilket ledde till en avstängning av vägen i norrgående riktning. Trafikverket prognostiserar att vägen kan öppnas igen runt klockan 03. Inga personskador har rapporterats.

Ica-handlaren: Vi är inga ”feta katter”Max V Karlsson är politikreporter. Bevakar svensk politik och medverkar i podden Politikrummet. Nominerad till Guldspaden 2022 och Tidskriftsprisets Årets granskning 2023 för artikelserien 'De uthängda tjejerna'.

Ica-handlaren: Vi är inga ”feta katter”Max V Karlsson är politikreporter. Bevakar svensk politik och medverkar i podden Politikrummet. Nominerad till Guldspaden 2022 och Tidskriftsprisets Årets granskning 2023 för artikelserien 'De uthängda tjejerna'.

Andersson duckar om Reinfeldt-regimens fall: 'Inga kommentarer' - Lundhs PodcastFredrik Reinfeldts regim på Svenska Fotbollförbundet föll. Det avstår Janne Andersson att kommentera. - Jag har synpunkter, men jag vill inte prata om det, säger han i podcasten Lundh.

Mjällbys revansch – tog första segern för säsongenIngen seger och inga gjorda mål. Regerande mästarlaget Mjällby har haft en svajig start på allsvenskan.

