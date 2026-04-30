Grundlagen måste respekteras – annars hotas demokratin

Debattartikel om Sverigedemokraternas agerande i riksdagen och Tidöpartiernas bristande förståelse för grundlagen. Artikeln argumenterar för vikten av att respektera demokratiska principer och grundlagens intentioner.

DEBATT. Den senaste tidens händelser i riksdagen, där partiledaren Simona Mohamsson (L) blivit kritiserad för bristande kunskaper om grundlagen, blottlägger en oroande ytlighet i den politiska debatten.

Det är inte kunskapen om detaljer i grundlagen som är det primära problemet, utan snarare en bristande förståelse för grundläggande demokratiska principer och den maktfördelning som konstituerar vår parlamentariska demokrati. Att regeringspartierna verkar ha svårt att redogöra för grundlagens innehåll är ett symptom på detta. I en representativ demokrati som Sverige är det riksdagen, med sina 349 ledamöter, som har det yttersta ansvaret för att välja och kontrollera regeringen.

Tidö-partierna tycks dock vända på detta förhållande, vilket är en direkt utmaning mot grundlagens intentioner. Kvittningsreglerna i riksdagen är utformade för att säkerställa att varje omröstning speglar majoritetens vilja, oavsett om enskilda ledamöter är frånvarande. Systemet är tänkt att neutralisera effekterna av sjukdom eller oförutsedda omständigheter. Sverigedemokraternas agerande i onsdags, där två ledamöter trots utkvittning deltog i omröstningen, är ett allvarligt brott mot denna princip.

Detta agerande, som resulterade i en vinst för regeringen med endast en rösts marginal, undergräver förtroendet för det demokratiska systemet. SD:s motivering, att de agerade för att upprätthålla en ”folkvilja” från valet 2022, är en felaktig tolkning av grundlagen. Varje riksdagsledamot har ett personligt mandat, och det finns ingen ”folkvilja” som kan åberopas för att rättfärdiga ett brott mot demokratiska spelregler.

Att partier försöker locka väljare med kandidater som har avvikande åsikter är en legitim strategi, men det skapar också en risk för att ledamöter efter val kommer att agera utifrån sina egna övertygelser snarare än partiets linje. Detta är en risk som SD själva har tagit. Tidöpartierna har vid flera tillfällen visat en bristande förståelse för grundlagen, bland annat genom att beskriva den svenska demokratin som ett regeringsval snarare än ett riksdagsval.

Enligt grundlagen är det svenska folket som väljer 349 representanter till riksdagen, som i sin tur väljer en regering. Detta är kärnan i en parlamentarisk demokrati. Politiken är komplex och mångdimensionell, och det kräver samarbete över partigränserna. Tidöpartiernas försök att framställa det som att väljarna direkt väljer en regering, och att denna regering sedan kan agera fritt, är en farlig förenkling.

Ulf Kristersson måste nu visa att han värnar om demokratin och respekterar grundlagen. SD:s tidigare försök att runda valsystemet, som kulminerade i en kupp i Uppsala 2018, visar att detta inte är en isolerad händelse. Frågan är nu hur Kristersson kommer att hantera situationen och om han kommer att kräva en omröstning för att rätta till det som hänt. Om partierna inte respekterar grundlagen och demokratiska överenskommelser riskerar riksdagsarbetet att bli allt svårare, vilket i slutändan skadar vår demokrati.

Det är en allvarlig situation som kräver ett tydligt och resolut svar





