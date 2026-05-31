I Storsjöbygden växer motståndet mot planerad alunskifferbrytning. Lokalsamhället och experter hävdar att tekniken saknas och att den orsakar irreversibla skador. Artikeln belyser konflikten mellan vinstdrivna gruvlobbyn och hållbar utveckling.

I Storsjöbygden pågår en allvarlig och avgörande debatt om planerade storskaliga gruvaktiviteter, särskilt brytning i alunskiffer. Lokalbefolkningen, tillsammans med experter som Kungliga vetenskapsakademien, har kommit till en tydlig slutsats: det saknas en beprövad och säker teknik för alunskifferbrytning.

Dennaituation innebär oåterkalleliga risker för den naturliga miljön och framtida generationers levsmiljö. Företag som Svenska Gruvan och Svemin framhärdar i sin kampanj för gruvutbyggnad, driven av vinstintresse snarare än hållbarhet. Deras språkbråk bygger på vetenskapsförnekande önsketänkande, vilket strider mot den faktaorienterade ansats som krävs för att skydda områdets unika natur.

Denna konflikt bringar på frågan om huruvida ett kommunalt skattesystem som satsar på framtida tillväxt bör främja enindustri med experimentell och riskabel teknik, eller om det är mer fördelaktigt att värna om de etablerade näringarna som jordbruk, besöksnäring och turism. Dessa sektorer, som är beroende av intakta natur- och kulturellt värden, erbjuder fler och mer hållbara arbetstillfällen på sikt. Det är därför avgörande att inte ena gruvverksamhetens eller möjliga skatteintäter mot de långsiktiga ekologiska och socioekonomiska konsekvenserna.

Invånare i Berg kommun och omnejd är många som uppskattar att bo i närheten av storslagen natur och fjällvidder, vilket är ett hotat värde om storskalig brytning skulle genomföras. Å andra sidan är det få som vill bo intill dagbrott för uran- och vanadinbrytning. När den överhängande gruutmanesen för Storsjöbygden är aviserad, förväntas ökat intresse att flytta in och etablera företag, vilket kan leda till en positiv utvecklingscykel för kommunen. Kontrasten är tydlig: utveckling vs avveckling.

De företag som redan finns i området behöver få möjlighet att växa och anställa utan hot från gruvetableringar som kan utplåna hela näringsverk. Det handlar om en samhällsmodell där kunskap, forskning och beprövad teknik står i fokus, inte kortsiktig vinstjakt. Allmänheten har därför ett stort ansvar att informera sig och höja rösten mot dessa projekt. Demokratin kräver att beslut grundas på fakta, inte på lobbymakt eller propagandistisk skönmålning.

I slutändan handlar det om vår gemensamma framtid - en framtid som måste bygga på hållbara principer och respekt för naturens gränser, inte på experimentell och riskfylld gruvbrytning i alunskiffer





opse / 🏆 44. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alunskifferbrytning Storsjöbygden Svenska Gruvan Svemin Kungliga Vetenskapsakademien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Juridiken kopplas in för sent – gap växer mellan behov och stödTre av tio bolagsjurister: juridikbristen bromsar affärsbeslut – så vill Synch lösa gapet med löpande stöd.

Read more »

Nyårsnattens första födelse på göteborgs BBNär klockan slår tolv på nyårsnatten föds stadens nyblivna indiska invånare, en liten pojke med svarta lockar vid namn Tryaksh. På förlossningsavdelningen i Göteborg samlas personalen för att fira den första göteborgaren 2026, samtidigt som staden märker den växande indiska befolkningen och dess påverkan på lokalsamhället.

Read more »

Småföretagens beredskap är inte god: ”Många frågetecken”Små företag famlar fortfarande i sin beredskap. Åtta av tio vet inte vad som krävs av dem under kris eller krig. Nu kräver näringslivet att staten tar på sig…

Read more »

Israeliska luftangrepp i Gaza och Libanon fortsätter - internationellt motstånd växerEtt israeliskt flygattack mot ett kafé i Gaza krävde två dödsoffer och 12 skadade under helgdagar. Samtidigt intensifierar Israel sin militära kampanj i södra Libanon och tar kontroll över historiska platser som borgen Beaufort. Frankrike kräver ett FN-säkerhetsrådsmöte och Iran förstärker sina underjordiska anläggningar.

Read more »