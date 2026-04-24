Guadagno om återkomsten till Sverige: 'Det kändes rätt direkt'

Johan Guadagno, 23, är tillbaka i svensk fotboll efter sju år utomlands. Han berättar om tiden i Manchester United, FC Köpenhamn och Italien, samt om glädjen över att vara hemma igen.

Johan Guadagno , 23, har återvänt till Sverige efter sju år och sju klubbadresser utomlands. Den tidigare talangen från IF Brommapojkarna och med en bakgrund i Manchester United s akademi, har nu skrivit på för en klubb i Borlänge.

Han beskriver känslan av att komma hem som rätt och positiv, och betonar att han snabbt integrerades i laget och kände sig välkommen av både lagkamrater och ledare. Guadagno bröt sitt kontrakt med Pisa i fjol efter flera utlåningar i Serie C och var fast besluten att återvända till Sverige för att fortsätta sin fotbollskarriär. Han ser Allsvenskan som en bra liga med goda möjligheter, särskilt med den erfarenhet han samlat på sig under sina år utomlands.

Guadagno gjorde sin debut i svenska cupen mot Örebro SK och ser fram emot att bidra till lagets framgångar. Han är medveten om att Viktor Frodig för närvarande är förstemålvakt, men är redo att ta sin chans när den kommer. Han uttrycker en stark vilja att utvecklas och litar på att tränarna har förtroende för honom. Hans tid i Manchester United beskriver han som en fantastisk upplevelse som formade honom både som människa och fotbollsspelare.

Han lyfter fram den höga nivån på träningen, de bra faciliteterna och möjligheten att interagera med A-lagspelare som Victor Nilsson Lindelöf och Paul Pogba. Guadagno betonar att han mognade snabbt under sin tid i England och att han har tagit med sig värdefulla lärdomar från den perioden. Efter Manchester United spelade Guadagno i FC Köpenhamn, där han vann ligan med både U19- och A-laget. Han hyllar målvaktsgruppen i Köpenhamn, särskilt Kamil Grabara, som han beskriver som en stor inspirationskälla.

Därefter följde en flytt till Pisa i Italien, vilket ledde till flera utlåningar i Serie C. Guadagno förklarar att utlåningarna var nödvändiga för att få speltid och samla erfarenhet. Han ser Serie B som en högkvalitativ liga, jämförbar med toppen av Allsvenskan, och menar att det är svårt för unga spelare att få en direkt chans i Serie A. Nu är han glad över att vara tillbaka i Sverige och ser fram emot att fortsätta sin fotbollskarriär här.

Han är tacksam för alla erfarenheter han har fått och är redo att ta sig an nya utmaningar





