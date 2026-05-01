Guardiola valde bort PSG-Bayern – såg Stockport istället

Pep Guardiola valde att prioritera en match på lägre nivå framför det prestigefyllda mötet mellan Paris Saint-Germain och Bayern München i Champions League -semifinalen. Han förklarade sitt val med en kärlek till engelsk fotboll och en önskan att uppleva atmosfären på en lokal arena.

Beslutet väckte uppmärksamhet, särskilt med tanke på den dramatiska och målrika karaktären av PSG-Bayern matchen, som många anser vara en av de bästa i Champions Leagues historia. Guardiola skämtade om matchen och kallade den för en ”skitmatch”, men betonade samtidigt sin passion för den engelska fotbollskulturen. Guardiola valde istället att bevittna Stockports match på hemmaplan, Edgeley Park, som ligger relativt nära hans hem i Manchester.

Han beskrev sin resa som ett uttryck för hans engagemang för engelsk fotboll och en möjlighet att stötta en lokal klubb. Trots att Stockport förlorade med 1–2, verkade Guardiola uppskatta upplevelsen och atmosfären på arenan. Hans beslut att välja en match i den engelska League Two framför en Champions League-semifinal understryker hans unika perspektiv på fotboll och hans förmåga att hitta glädje i alla nivåer av sporten.

Det är ett tydligt tecken på att hans passion för fotboll sträcker sig bortom de mest glamorösa och prestigefyllda tävlingarna. Det är också värt att notera att Guardiola har starka personliga band till båda tränarna som möttes i Paris, Luis Enrique och Thomas Tuchel. Han beskrev relationen som nära och respektfull, och betonade att båda är framstående taktiker med distinkta spelstilar.

Guardiola kommenterade även den målrika matchen mellan Atlético Madrid och Arsenal, och erkände att båda semifinalerna var underhållande och spännande. Han underströk att fotboll kan ta sig många olika uttryck och att det är viktigt att acceptera och uppskatta mångfalden i spelet. Han menade att även om nio mål i en semifinal är fantastiskt, så är fotboll inte alltid definierat av antalet mål, utan snarare av de taktiska nyanserna och den passionerade kampen på planen.

Guardiolas kommentarer speglar hans djupa förståelse för fotboll och hans förmåga att se bortom de enkla resultaten och fokusera på spelets komplexitet och skönhet. Han betonade att varje tränare har sin egen stil och att det är det som gör fotbollen så fascinerande





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Klimatet slår redan mot ”vanliga människor” – med värmedöd, bränder och risk för malariaVi kan välja att försöka rädda klimatet. Effekterna av uppvärmningen – med värmeböljor, sjukdomsspridning, bränder och översvämningar – kan vi däremot inte välja bort.

Kanes straffkritik: 'Hårt' - Champions LeaguePSG tilldömdes straff mot Bayern München. Fel, tycker Harry Kane. - Den gick emot oss i dag, säger stjärnan i Viaplay.

Ukraina-kriget: Drönaranfall, stulet spannmål och ryskt eldupphörsförslagUkrainska drönaranfall mot ryska oljemål fortsätter, samtidigt som ett ryskt fartyg med stulet ukrainskt spannmål vändes bort från Israel. Ryssland föreslår eldupphör över segerdagen.

Ramírez tackade nej till PSG-Bayern-biljett: 'Kunde inte' - AllsvenskanMALMÖ. Två av Miguel Ángel Ramírez adepter spelade Champions League-semifinal. Malmö FF-tränaren fick dock avstå en matchbiljett - på grund av sin egen träning. - Jag hittade inte ett flyg från Stockholm till Paris, säger han.

EU lättar på utsläppsregler för industrin. Fler gratis utsläppsrätter till ett värde av dryga 45 miljarder kronor.EU-kommissionen valde i veckan att lätta lite på reglerna för Europaindustrins utsläpp efter hårda påtryckningar från bland annat Tyskland och Italien. Det betyder helt enkelt att man kommer vara mer frikostig med fler gratis utsläppsrätter under perioden 2026–2030 än vad som tidigare planerats. Det...

