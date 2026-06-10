Gabriel Gudmundsson är isolerad på grund av lättare sjukdomssymptom och saknas på planen under Sveriges träningsläger. Den förre landslagskaptenen Olof Mellberg är på plats som expert och tror på Sveriges chanser att slå Tunisien.

För andra träningsdagen i rad meddelade landslagets presschef Petra Thorén att Gabriel Gudmundsson saknas på planen. Han har lättare sjukdomssymptom och är isolerad. Gudmundsson startade i genrepet mot Grekland.

Det var hans comeback-match efter att han missat sista månaden med Leeds i Premier League. Den förre landslagskaptenen Olof Mellberg var på plats på Sveriges träning som expert för SVT, efter att ha anlänt under tisdagen. Han kommer att följa premiärmatchen mot Tunisien på plats i Monterrey, Mexiko. Därefter kommer Magnus Eriksson in som en expert.

Mellberg gillar inte tanken på ett Gudmundsson-löst Sverige mot Tunisien på söndag, lokal tid. - Vi vet ju tyvärr inte exakt vilken sjukdom det är. Men nu kommer han tyvärr från en skada och har inte spelat så mycket sista månaden. Då påverkar det också om du är sjuk ett par dagar.

Vad jag har hört har han ändå kunnat träna bra under den perioden, men det blir bara spekulationer. Med det sagt har Gudmundsson varit en av våra bättre spelare i landslaget över tid. Riktigt bra. Det skulle vara ett avbräck, men samtidigt i en position där vi har ganska många bra alternativ.

Gudmundsson var en av Sveriges absolut bästa spelare i playoff-matcherna mot Ukraina och Polen. Återigen, det beror lite på vilken typ av sjukdom det handlar om. Det kan vara dagen före, eller det kan vara att du behöver tre-fyra dagar, eller ännu mer. Det är svårt att spekulera i, säger Mellberg.

Som alla vet är det en nyckelmatch direkt mot Tunisien. Jag tror vi har väldigt bra chanser att slå dem. Jag ska inte säga att den blir avgörande, men en trepoängare ger Sverige väldigt bra förutsättningar att bli klara. Poängförlust och det blir väldigt tufft.

Skaraborgaren, just nu utan tränaruppdrag, men med en stor erfarenhet från landslaget, trivs med att vara på 'andra sidan'. - Helt färsk är jag inte, jag har jobbat med Champions League i flera år. Men det blir första gången i samband med landslaget, säger han. Vad tyckte du om experter när du själv var landslagsspelare?

- Det var inte så mycket jag funderade på, faktiskt. Jag fokuserade mest på min egen prestation





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