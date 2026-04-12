Guidetti hyllar Taha Ali efter hemmapremiären: 'En spelare för Premier League'

Efter IFK Norrköpings övertygande seger i allsvenska hemmapremiären mot GAIS, riktades strålkastarljuset mot Taha Ali. Trots lagets framgångar diskuterades Alis insats i TV4-studion, där John Guidetti uttryckte stor beundran och menade att Ali har potential att spela i de största ligorna.

IFK Norrköping visade upp en imponerande prestation i allsvenska hemmapremiären och nätade tre gånger mot GAIS . Trots lagets framgångar var det en spelare som hamnade i fokus: Taha Ali . Han varken noterades för mål eller assist, vilket ledde till en djupgående analys av hans insats i TV4:s studio. John Guidetti , den tidigare stjärnanfallaren, Irma Helin Zibanejad och Axel Pileby delade med sig av sina tankar om Alis prestation och potential.

Guidetti, känd för sin direkta stil, uttryckte stor beundran för Ali: Han är en fantastisk fotbollsspelare. Om han lyckas göra 15 mål eller 15-20 poäng varje säsong – för de möjligheter han skapar ger utrymme för det – då talar vi om en spelare som är redo för Premier League, La Liga och en större roll i det svenska A-landslaget. Denna åsikt är inget nytt för Taha Ali, som regelbundet får höra om sin potential. Samtidigt underströk Guidetti vikten av att Ali omvandlar sina chanser till mål. Han uppmanade Ali att träna på avslut, och menade att även en kortare extra träning kunde göra stor skillnad. Guidetti utvecklade vidare: Jag skulle vilja att han ägnade 10-20 minuter åt att finslipa avsluten, att öva på dem, vid varje träningspass. Ali själv betonade vikten av att komma till lägena och utnyttja ytorna. Han påpekade att brist på assist delvis berodde på faktorer han inte kunde påverka. Irma Helin Zibanejad kritiserade lagkamraterna för att inte ha utnyttjat de lägen Ali skapat. Ali själv, å andra sidan, undvek att rikta någon kritik mot laget. Jag skapar alltid lägen, men det pratas för lite om det, sa han. Han tillade att han måste bli bättre på att göra mål, men underströk vikten av hans övergripande bidrag till laget. Guidetti instämde i att Ali har något unikt. Han har något som få andra besitter





