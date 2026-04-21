Guld bälte för över en miljon väcker uppmärksamhet på auktion

Ett massivt guldbälte från 1965 säljs nu på auktion med ett utropspris som speglar guldets höga marknadsvärde och föremålets unika natur.

Ett exceptionellt föremål har nyligen dykt upp på den svenska auktionsmarknaden och skapat stor uppståndelse bland samlare och investerare. Det rör sig om ett unikt bälte, tillverkat av 18 karat guld, som har sitt ursprung hos Bobs Guldsmedja år 1965. Objektet, som för närvarande säljs via det välkända auktionshuset Auctionet, väger imponerande 1300 gram och utstrålar en tyngd och exklusivitet som sällan skådas i dagens modevärld.

Trots att bältet har några mindre skönhetsfel, såsom två saknade briljanter och ett antal synliga bucklor, anses dess skick vara mycket gott med tanke på dess ansenliga ålder. Intresset för detta gyllene bälte har varit stort, vilket återspeglas i den intensiva budgivningen där priset redan har passerat miljonstrecket. Andreas Siesing, intendent vid auktionshuset, beskriver föremålet som enastående och betonar dess fysiska närvaro. Han uttrycker en förvåning över att de någonsin fått in ett liknande föremål, då det i praktiken fungerar som en dekorativ guldtacka snarare än ett vardagligt accessoar. På grund av det höga värdet och den uppenbara stöldrisken visas bältet inte offentligt för potentiella budgivare, utan förvaras på en säker plats på annan ort. Det är tydligt att köparen inte i första hand söker ett modeplagg, utan snarare ett solitt investeringsobjekt i ädelmetall. Siesing poängterar att det främst är guldvärdet som driver priset, även om en entusiast med en förkärlek för unika och pråliga föremål säkerligen kan se charmen i att bära ett sådant unikt smycke. Den rådande marknaden för ädelmetaller har under de senaste åren sett en kraftig prisökning, vilket gör objekt som detta bälte extra heta på auktionshusen. Med det nuvarande guldpriset spås slutbudet kunna landa på mellan 1,3 och 1,5 miljoner kronor beroende på hur marknaden rör sig fram till auktionens avslut. Siesing framhåller att guld- och silverföremål upplever en renässans, där världsekonomins svängningar gör ädelmetaller till en trygg hamn för många kapitalstarka köpare. Trots att värdet på guld kan fluktuera på kort sikt, likt aktiemarknaden, finns en tro på att föremål med hög guldhalt kommer att behålla eller öka sitt värde över tid. Detta bälte är därmed inte bara en spektakulär ägodel utan också en finansiell tillgång som lockar investerare som söker diversifiering i sina portföljer genom fysiska tillgångar





