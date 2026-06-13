Guldbröllop och långa äktenskap: Nycklar till uthållig kärlek

Ny statistik visar att fler Svenskar fira guldbröllop. Professor Emma Engdahl och kungapalet delar insikter om vad som krävs för att en kärleksrelation ska bestå genom livets återkommande utmaningar, med tonvikt på arbete, respekt och nyfikenhet.

Svenska statistik visar att trots höga skilsmässesiffror är långa äktenskap en växande trend.ökad medellivslängd och bättre folkhälsa gör att fler fira guldbröllop . Professor Emma Engdahl i sociologi lyfter vikten av att inte lata kärlek en sköta sig själv.

Relation kräver återkommande uppmärksamhet och arbete. Bästa råden delar inte kungaparet offentligt men betonar samförstånd, öppenhet och förtroende som nycklar. Studier visar att människor förändras och nyfikenhet på partnerns utveckling ger spänning. En risk är att vi för lätt ger upp och att kärlek kommersialiserats till att partner ses som varor på en marknad.

Frihet från ansvar kan underminera uthållighet. Även om skilsmässa inte längre är skamfullt behöver relationer visa respekt och bära olikheter utan offentlig förödmjukelse. Stöttande partner är avgörande, enligt prins Carl Philip som lyfter föräldrarnas val att stå brevid i svåra tider. Expertens fem nycklar: Erkännande som människa, vänlighet i dagliga gester, rättvisa i ansvarsfördelning, reparationsförmåga efter konflikter och nyfikenhet på varandras förändringar





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Äktenskap Kungahuset Kärlek Relation Guldbröllop Uthållighet Samförstånd Nyfikenhet

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