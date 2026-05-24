Guldpalmen 2023: Årets filmdrama

Guldpalmen 2023 har utsetts till Årets filmdrama. Årets jury har bestått av den sydkoreanske regissören Park Chan-Wook, som lett juryn tillsammans med skådespelarna Demi Moore och Stellan Skarsgård, manusförfattaren Paul Laverty och regissören Chloé Zhao.

Dramat med norska stjärnan Renate Reinsve och Sebastian Stan i huvudrollerna handlar om en djupt religiös rumänsk-norsk familj som flyttar till en kuststad där barnen blir omhändertagna av myndigheterna .

Det är Cristian Mungius andra Guldpalm. 2007 fick han sitt stora internationella genombrott då han vann priset för filmen ”4 månader, 3 veckor och 2 dagar”. Det näst finaste priset, Grand prix, tilldelades Andrej Zvjagintsev för den politiska dramathrillern ”Minotaur”, som utspelar sig i Ryssland 2022 under invasionen av Ukraina. Regipriset delades mellan favorittippade polske regissören Paweł Pawlikowski (”Fatherland”) och spanjorerna Javier Ambrossi och Javier Calvo för gayromantiska dramat ”La bola negra”.

Svenska Niki Lindroth von Bahr tävlade i kortfilmssektionen med sin animerade undergångssatir ”The end”, där bland andra Alexander Skarsgård och Noomi Rapace lånat ut sina röster, men blev utan pris. Årets jury har letts av den sydkoreanske regissören Park Chan-Wook som till sin hjälp bland annat har haft skådespelarna Demi Moore och Stellan Skarsgård, manusförfattaren Paul Laverty och regissören Chloé Zhao.

Grand prix: ”Minotaur” av Andrej ZvjagintsevBästa regi: Javier Ambrossi och Javier Calvo för ”La bola negra” och Paweł Pawlikowski för ”Fatherland”Bästa kvinnliga skådespelare: Virginie Efira och Tao Okamoto i ”Soudain”Bästa film i sektionen Un certain regard: ”Everytime” av Sandra WollnerHedersguldpalmen: Peter Jackson, Barbra Streisand och John Travolt





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guldpalm Årets Filmdrama Cristian Mungius Sebastian Stan Renate Reinsve Rumänsk-Norsk Familj Kuststad Barnen Omhändertagna Av Myndigheterna Cristian Mungius Andrej Zvjagintsev Politiska Dramathrillern Ryssland 2022 Invasionen Av Ukraina Javier Ambrossi Javier Calvo La Bola Negra Paul Laverty Chloé Zhao Sandra Wollner Everytime Södkoreansk Regissör Juryn Demi Moore Stellan Skarsgård Manusförfattaren Bästa Regi Bästa Kvinnliga Skådespelare Bästa Film I Sektionen Un Certain Regard

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Årets Eldsjäls gala hyllade föreningslivets hjältarDen 19:e gången arrangerades Eldsjäls gala av Folkspel, där svenska kändisars uppmärksamhet riktades mot föreningslivets eldsjälar.

Read more »

KRÖNIKA: Scarlett Johansson dissade galapremiären och årets filmhund är chilenska YuriFestivalen går in på upploppet – på lördag delas Guldpalmen ut.

Read more »

Har jag precis sett årets segaste och tråkigaste komedi?Sasha Baron Cohen I 'Ladies First'. Har jag precis sett årets sämsta film?

Read more »

Omstritt norsk-rumänskt fjorddrama skrällvinner Guldpalmen i Cannes”Fjord” vinner Guldpalmen i Cannes

Read more »