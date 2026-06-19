Guldpriset skjuter i höjden - kriminella aktörer satsar på olaglig guldhandel

Guldpriset har nära nog fördubblats under de senaste två åren, vilket har gjort guld till ett allt viktigare verktyg för kriminella nätverk att flytta och dölja illegala tillgångar över nationsgränser.

Guldpriset skjuter i höjden och kriminella aktörer satsar ännu mer på olaglig guldhandel , men flera stater lovar att agera. Bakom ökningen ligger det kraftiga guldpriset, som nära nog fördubblats under de senaste två åren.

Problemet är särskilt tydligt i konfliktområden som Sudan och Kongo-Kinshasa, där intäkter från guldutvinning misstänks användas för att finansiera väpnade grupper. Guldets egenskaper gör det dessutom attraktivt för kriminella nätverk. När metallen väl har raffinerats är det i praktiken omöjligt att avgöra dess ursprung genom kemisk analys. Branschorganisationerna varnar för att den snabba prisuppgången har gjort guld till ett allt viktigare verktyg för att flytta och dölja illegala tillgångar över nationsgränser.

Samtidigt uppges kopplingarna mellan guldhandel och kryptovalutor bli allt starkare, vilket ytterligare försvårar myndigheternas arbete med att spåra transaktioner. I USA behandlar kongressen ett lagförslag som skulle ge myndigheterna i uppdrag att ta fram en nationell strategi mot illegal guldutvinning och granska verksamheten i bland annat Venezuela. Landet planerar att intensifiera arbetet mot penningtvätt och illegal finansiering, samtidigt som frågan väntas lyftas på internationella möten om ekonomisk brottslighet. London är en av världens viktigaste handelsplatser för guld.

Varje dag omsätts guld för motsvarande över 220 miljarder dollar på stadens marknad. Trots omfattande regelverk och krav på spårbarhet har branschen haft svårt att stoppa inflödet av guld från informella leveranskedjor. En särskild utmaning är att omkring en femtedel av världens guld produceras av småskaliga gruvarbetare, medan endast en mycket liten del når de certifierade leveranskedjor som används av de största handelsplatserna.

Om Kina inte får igång den inhemska konsumtionen snart riskerar ekonomin att falla betänkligt, varnar ekonomer för som har synat Xi Jinpings strategi. Efter den intensiva boomen i början av 2000-talet har Kinas ekonomi bromsat betänkligt. President Xi Jinping har pekat ut ökad inhemsk efterfrågan som den viktigaste motorn för att få igång den





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Guldpriset Olaglig Guldhandel Kriminella Aktörer Ekonomisk Brottslighet Penningtvätt

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