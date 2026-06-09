Gunnar Hökmark: En konservativ stött i Moderaternas förändringar

Gunnar Hökmark, en långtgående politisk aktivist inom Moderaterna, reflekterar över partiet och Sveriges politiska utveckling från 1970-talet till dagens komplexa politiska landskap. Artikeln utforskar hans roll i interna partikonflikter, hans motsättning till Fredrik Reinfeldts Nya Moderater och hans konsekventa kritik av Sverigedemokraterna.

Gunnar Hökmark , Moderaterna s grand old man, har varit en central gestalt i partiet under decennier och har varit vittne till och påverkad av djupa förändringar inom partiet och det svenska samhället.

Hans politiska resa är sammanflätad med utvecklingen av Moderaterna från ett traditionellt borgerligt parti till det pragmatiska Nya Moderaterna under Fredrik Reinfeldt och sedan återvändandet till en mer konservativ linje under Ulf Kristersson. Hökmark har under hela sin tid bevarat en relativt konsekvent bred konservativ profile, vilket ofta har satt honom i konflikt med partiledningens strategiska svängningar, särskilt vad gäller förhållandet till Sverigedemokraterna och integrationspolitiken.

Hans politiska synvinkel är rotad i en kritik av den svenska modellen och Socialdemokraternas dominance efter 1970-talet, en epok han ser som en avvik från ett tidigare mer pragmatiskt och borgerligt Sweden





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Gunnar Hökmark Moderaterna Fredrik Reinfeldt Ulf Kristersson Sverigedemokraterna Sveriges Politiska Historia Nya Moderater Bunkern EU-Parlamentet Alliansen

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