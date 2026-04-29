Günther Mårder släppt ur häkte – misstankarna kvarstår

Günther Mårder, misstänkt för grova insiderbrott, har släppts ur häkte. Åklagaren har hävt häktningen men utredningen fortsätter och misstankarna kvarstår. Mårder nekar till brott.

Günther Mårder , den tidigare högt uppsatte affärsprofilen och styrelseledamoten, är nu fri efter att ha suttit häktad misstänkt för allvarliga insiderbrott. Åklagaren har beslutat att häva häktning en, men understryker att misstankarna mot Mårder fortfarande är starka och att utredningen fortsätter.

Beskedet kommer efter att Mårder suttit häktad sedan tidigare i april, initialt på sannolika skäl misstänkt för inte mindre än fyra fall av grovt insiderbrott. Häktningstiden, som var beräknad att löpa ut under torsdagen, skulle ha kunnat förlängas om åklagaren hade begärt en omhäktning, vilket dock inte skedde. Enligt åklagarens motivering är anledningen till att Mårder släppts ur häkte inte en brist på bevis, utan snarare en bedömning av att han inte längre utgör en risk för att påverka utredningen.

Misstankarna kretsar kring att Mårder ska ha delat konfidentiell information och gett råd till en annan person att handla med aktier i ett svenskt bolag. Detta ska ha skett medan Mårder fortfarande var aktiv styrelseledamot i samma bolag, en position han nyligen lämnat. Det handlar om misstankar om att Mårder utnyttjat sin insynsposition för att skapa otillbörliga vinster genom aktiehandel, vilket utgör grunden för anklagelserna om grovt insiderbrott. Mårder själv förnekar bestämt alla anklagelser och hävdar sin oskuld.

Han har genom sitt försvar betonat att han inte agerat i strid med lagar eller regler och att hans agerande inte kan tolkas som insiderhandel. Günther Mårder har en lång och framstående karriär inom näringslivet och offentliga sektorn. Han tillsattes av regeringen som styrelseledamot i Arbetsförmedlingen så sent som 2023, men valde att avgå från denna post i samband med att misstankarna om insiderbrott uppdagades.

Innan dess var han verkställande direktör (VD) för både Aktiespararna och Företagarna, två inflytelserika intresseorganisationer som representerar aktieägare och företagare i Sverige. Hans bakgrund och tidigare positioner har gjort fallet särskilt uppmärksammat och väckt frågor om etik och ansvar inom näringslivet. För att ett insiderbrott ska klassificeras som grovt, vilket är fallet i Mårders situation, gör domstolen en noggrann bedömning av flera faktorer.

Dessa inkluderar den misstänktes roll i bolaget, det ekonomiska beloppet som är inblandat, antalet gånger insiderhandeln har ägt rum och storleken på de vinster som gjorts. Utredningen kommer nu att fortsätta för att samla in ytterligare bevis och klargöra omständigheterna kring de misstänkta transaktionerna. Åklagaren har signalerat att man kommer att vara noggrann i sin utredning och att man inte kommer att utesluta några möjligheter för att få fram sanningen i fallet.

Samtidigt understryks vikten av att respektera Mårders rättigheter och att han behandlas rättvist under hela processen.





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

