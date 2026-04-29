Günther Mårder släppt ur häktet – misstankarna kvarstår

Günther Mårder, tidigare styrelseledamot i Raysearch Laboratories, har släppts på fri fot efter att ha varit häktad misstänkt för grova insiderbrott. Åklagaren har hävt häktningen då Mårder inte längre bedöms kunna påverka utredningen, men misstankarna kvarstår.

Günther Mårder , den tidigare styrelseledamoten i Raysearch Laboratories , har nu släppts från häktet efter nästan två veckors frihetsberövande. Han var misstänkt för grova insiderbrott, och utredningen har fokuserat på fyra specifika fall som inträffade mellan 2024 och 2026.

Misstankarna kretsar kring investeringsråd Mårder ska ha gett under sin tid i styrelsen, råd som åklagaren anser kan ha utnyttjat insiderinformation. Initialt ansåg åklagaren att det fanns skäl att häkta Mårder, med hänvisning till att bevisläget hade stärkts efter hans gripande.

Detta indikerade att åklagaren vid den tidpunkten bedömde att det fanns en betydande risk för att Mårder skulle kunna påverka utredningen, antingen genom att förstöra bevis, påverka vittnen eller på annat sätt försvåra arbetet med att klargöra omständigheterna kring de misstänkta insiderbrotten. Häktningsbeslutet var alltså ett försök att säkerställa utredningens integritet och möjliggöra en grundlig genomgång av alla relevanta omständigheter. Beslutet att häva häktningen togs på onsdagen av åklagaren Thomas Hertz.

Hertz förklarade att den primära anledningen till detta var att Mårder inte längre bedömdes kunna påverka utredningen. Detta kan innebära att åklagaren har genomfört de mest kritiska utredningsåtgärderna som riskerade att påverkas av Mårders eventuella agerande, eller att andra omständigheter har uppstått som minskar risken för påverkan. Det är viktigt att understryka att hävningen av häktningen inte innebär att misstankarna mot Mårder har försvunnit. Åklagaren har tydligt framhållit att misstankarna kvarstår och att utredningen fortsätter.

Detta innebär att åklagaren fortfarande anser att det finns tillräckliga skäl att fortsätta undersöka om Mårder har begått de brott han är misstänkt för. Utredningen kommer sannolikt att fortsätta med att samla in ytterligare bevis, förhöra vittnen och analysera finansiella transaktioner för att fastställa om Mårder verkligen har agerat i strid med lagen. Försvarsadvokaten har bekräftat att Mårder är på fri fot, men har avstått från att kommentera de specifika misstankarna i detalj.

Detta är en vanlig strategi i pågående utredningar, där advokaten ofta väljer att inte yttra sig för att inte riskera att påverka utredningen eller klientens rättsliga ställning. Raysearch Laboratories, företaget där Mårder var styrelseledamot under den aktuella perioden, är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför system för strålbehandling av cancer. Insiderbrott i samband med börsnoterade företag kan ha allvarliga konsekvenser, inte bara för de inblandade individerna utan också för förtroendet för finansmarknaderna.

Om Mårder skulle dömas för insiderbrott kan straffet bli fängelse och böter. Dessutom kan han bli skyldig att återbetala eventuella vinster han har gjort genom de misstänkta transaktionerna. Fallet väcker frågor om hur insiderinformation hanteras inom företag och vilka åtgärder som vidtas för att förhindra att anställda och styrelseledamöter utnyttjar konfidentiell information för egen vinning.

Det är också viktigt att notera att utredningen av insiderbrott kan vara komplex och tidskrävande, eftersom det ofta krävs omfattande finansiell analys och noggrann granskning av kommunikation och transaktioner. Den fortsatta utredningen kommer att vara avgörande för att fastställa om Mårder är skyldig eller oskyldig till de anklagelser som riktas mot honom. Allmänheten följer fallet med intresse, då det belyser de potentiella riskerna med insiderhandel och vikten av att upprätthålla integriteten på finansmarknaderna





