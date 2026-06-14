Gustav Lundgren beskriver sin återhämtning från en avsliten hälsena, hans mentala styrka och stödet från omgivningen medan Sverige spelar vid VM.

Gustav Lundgren har lyckats ta av ortosen efter sin avslitna hälsena och är på väg att återhämta sig. Han känner sig lättare i sinnet men är medveten om de känslor som kommer att dyka upp när Sverige spelar sin öppningsmatch mot Tunisien vid VM.

Under tiden har han en lunchtallrik på Gaisgårdens altan efter ett eget rehabiliteringspass, medan hans lagkamrater tränar på konstgräsplanen nedanför. Experterna anser att han ligger före tidsschemat och har inte förlorat så mycket styrka i vadmuskeln. En återkomst efter en avsliten hälsena brukar ta 7 till 9 månader eller längre, så teoretiskt sett skulle Lundgren kunna vara tillbaka i november, december eller januari. Men han bråskar inte med att sätta tidramar.

Han har fått stöd och råd från flera som har gått igenom liknande skador, inklusive Pontus Wernbloom och Johan Hammar. Wernbloom rekommenderar honom att vänta med att spela match till allsvenskan nästa år, medan Hammar säger att skadan inte påverkar resten av karriären. Efter att Lundgren drog av hälsenan under uppvärmningen inför Allsvenskans premiär mot Djurgården den 6 april har han åtföljt Gais matcher och hans humör har varit bra trots smällen.

Han omhändertar sin attityd med att det är de omkring honom som hjälper honom att må bra, och han har ett bra liv både med och utan fotboll. Hans mål är att komma tillbaka på samma eller bättre nivå, och han tror att det inte är möjligt om han går Around och tycker att det är jobbigt. Efter år i division tre och två valde han som 27-åring att satsa på elitspel när han följde sin tränare.

Han gjorde mål i debuten och var viktig i playoffdramat mot Polen. De första dagarna efter skadan var överväldigande med massvis av stöd och kärlek, vilket hjälpte honom att inte försjunka i mörker. Hans popularitet har också vuxit, som visats i försäljningen av landslags-tröjor med namn på ryggen där Viktor Gyökeres var etta och Lundgren kommit högt. Ändå känner han inte att han blivit stor i övriga landet.

Han tar det lätt med att bli till pappdocka för en satirisk aktie vid VM, som Joel Besseling arrangerade. När han frågas om hur det känns att sitta åt sidan medan landslaget förbereder sig för VM, säger han att det var mer påfrestande än väntat. Han känner att han kommer att miste chansen att vara på ett VM och att den känslan kommer att följa honom livet ut.

Samtidigt ser han fram emot EM 2028, både för sig själv och för ämnet Taha som han har blivit nära med under vårens playoff-samling





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