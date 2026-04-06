Gustav Lundgren troligen hälseneskadad i Gais-premiären – VM-drömmen hotad

Gais-spelaren Gustav Lundgren tvingades lämna planen under uppvärmningen inför den allsvenska premiären mot Djurgården. Landslagsmannen misstänker hälseneskada, vilket riskerar att sätta stopp för spel i VM och resten av säsongen.

GÖTEBORG. Gustav Lundgren , spelare i Gais , tvingades avbryta uppvärmningen inför den allsvenska premiär en mot Djurgården och fick lämna planen med hjälp. Landslagsmannen, 30 år gammal, misstänker själv att hans hälsena är av, vilket skulle innebära ett långt uppehåll från fotbollen och troligen hindra honom från att delta i kommande VM. Uttalandena gjordes i en intervju med TV4 efter matchen.

\Spelet avbröts dramatiskt när Lundgren, efter att ha känt en smärta i hälen under uppvärmningen, inte kunde ta sig av planen på egen hand. Han leddes bort av två lagledare och syntes senare på kryckor. Beskedet om den potentiella hälseneskadan kom som en chock för Lundgren. Han beskrev känslan som att någon trampat på hans häl och insåg omedelbart allvaret. Tidigare hade Lundgren precis kommit tillbaka från en tidigare skada och spelat en avgörande roll i landslagets 3-2-seger mot Polen. Han uttryckte besvikelse över situationen, då han hade mycket att se fram emot under säsongen och framförallt ett eventuellt VM-deltagande. Han menade att det inte fanns mycket han kunde göra åt saken, men att chocken var påtaglig. Han förväntar sig att säsongen 2024 är över och att en lång rehabiliteringsperiod väntar. \Fredrik Holmberg, Gais tränare, uttryckte sin bedrövelse över skadan och sa att laget lider med Lundgren. Max Andersson fick Lundgrens plats i startelvan och gjorde sin allsvenska debut. Även Mohamed Bawa kom in i truppen som ersättare. Holmberg betonade att även om Andersson är en liknande spelartyp, är Lundgren en unik spelare. Andersson själv uttryckte att han inte hann känna någon nervositet då situationen uppstod så hastigt. Han berättade att han fokuserade på att förbereda sig och hoppa in i matchen. Händelsen innebar ett stort avbräck för Gais, som fick anpassa sitt spel efter Lundgrens plötsliga frånvaro. Den allsvenska premiären fortsatte, men skuggan av skadan kastade en dysterhet över kvällen. Lundgren, som varit i god form, såg ut att missa en betydande del av sin karriär på grund av skadan, och laget förberedde sig för att klara sig utan en av sina mest värdefulla spelare. De kommande dagarna kommer att vara avgörande för att fastställa skadans omfattning och fastställa en plan för rehabilitering och eventuell återkomst till fotbollen





Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Allsvenskan igång: Gais mot Djurgården i fokus, Hammarby imponerar och Superettan spänningAllsvenskan inleds med ett storslaget möte mellan Gais och Djurgården, medan Hammarbys damer imponerar i premiären. I Superettan förväntas Varberg och Östersund hamna i mitten av tabellen. En analys av förutsättningar och spelvärden inför säsongen.

Läs mer »

Västkustens Fotbollsfest: El Västico och GAIS mot Djurgården – Speltips och AnalysEn djupgående analys av måndagens fotbollsomgång på Västkusten. Vi tittar närmare på matcherna Elfsborg mot IFK Göteborg och GAIS mot Djurgården, inklusive speltips och förutsättningar för spännande matcher.

Läs mer »

Gustav Lundgren tvingas lämna planen skadad – missar allsvenska premiärenGustav Lundgren haltade av uppvärmningen inför Gais allsvenska premiär mot Djurgården och missar matchen. En tung smäll för Gais efter att Lundgren spelat en avgörande roll för landslaget. Max Andersson ersätter.

Läs mer »

VM-kvalhjälten skadad: ”Lider med honom”Landslagsmannen Gustav Lundgren skadade sig på uppvärmningen och tvingades kasta in handduken inför Gais allsvenska…

Läs mer »

Gustav Lundgren skadad på uppvärmningenUppvärmning inför allsvensk premiär. Då drabbades Gais av ett rejält bakslag. Landslagsmannen Gustav Lundgren, 30, drog på sig en skada och behövde hjälpas av p

Läs mer »

Gustav Lundgren skadad: Hälsena av och VM-dröm krossadGAIS-spelaren Gustav Lundgren tvingades lämna Gamla Ullevi på kryckor efter att ha fått hälsenan av under uppvärmningen i allsvenska premiären mot Djurgården. Lagkamrater uttrycker stor sorg och medkänsla.

Läs mer »