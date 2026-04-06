Gustav Lundgren tvingas lämna planen skadad – missar allsvenska premiären

Gustav Lundgren haltade av uppvärmningen inför Gais allsvenska premiär mot Djurgården och missar matchen. En tung smäll för Gais efter att Lundgren spelat en avgörande roll för landslaget. Max Andersson ersätter.

Gustav Lundgren tvingades kliva av uppvärmningen inför allsvenska premiären mot Djurgården och kommer inte till spel. Den olyckliga händelsen inträffade på Gamla Ullevi, vilket sätter käppar i hjulet för Gais planer. Lundgren, som tidigare spelat en avgörande roll i Sveriges landslag och bland annat låg bakom sekvensen som ledde till Viktor Gyökeres mål och VM-kvalificeringen, visade tydliga tecken på smärta under uppvärmningen.

Han haltade av planen med stöd av två ledare, vilket omedelbart väckte oro bland supportrar och tränarstaben.\Alexander Axén, kommentator för TV4, uttryckte sin besvikelse och oro över Lundgrens tillstånd. Han beskrev situationen som ett ”mörker”, och antydde därmed hur betydelsefull Lundgren är för laget. Gais tränare, Fredrik Holmberg, bekräftade att Lundgren hade känt av problem med hälen och att han inte hade hunnit prata med spelaren i detalj, utan istället hade kramat om honom. Holmberg konstaterade att Lundgren inte såg glad ut och uttryckte sin medkänsla för spelaren, med tanke på hans goda form och förväntningar inför premiären. Max Andersson får nu ersätta Lundgren i startelvan. Holmberg beskrev Andersson som en liknande spelartyp, men underströk vikten av att anpassa sig och hjälpa Andersson på planen. Händelsen är en rejäl smäll för Gais, då Lundgren är en nyckelspelare som visat prov på både teknisk skicklighet och avgörande prestationer.\Förutom den sportsliga förlusten, så är det en tung dag för Lundgren själv som har jobbat hårt och sett fram emot den allsvenska premiären. Det är oklart hur allvarlig skadan är, men det är tydligt att Lundgren känner smärta och kommer behöva vila. Lagets supportrar uttryckte sitt stöd på sociala medier, och önskade honom en snabb återhämtning. Många såg fram emot att se Lundgren i aktion i den allsvenska debuten, efter att han spelat en avgörande roll i Sveriges VM-kval. Nu blir det istället Max Andersson som får chansen att visa vad han går för i denna betydelsefulla match. Laget måste nu omgruppera och anpassa sin spelstil för att kompensera för Lundgrens frånvaro, vilket kommer bli en utmaning mot ett starkt Djurgården. Det är ett hårt slag för Gais, men laget måste nu fokusera på att prestera och visa att de kan hantera motgångar





Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

KDFF mosade Djurgården - Damallsvenskan - FotbollskanalenDjurgården blev överkört. KDFF vann med 4-1. - Det är för dåligt i dag, säger 08-lagets Emma Holmqvist i Viaplay.

Läs mer »

Allsvenskan igång: Gais mot Djurgården i fokus, Hammarby imponerar och Superettan spänningAllsvenskan inleds med ett storslaget möte mellan Gais och Djurgården, medan Hammarbys damer imponerar i premiären. I Superettan förväntas Varberg och Östersund hamna i mitten av tabellen. En analys av förutsättningar och spelvärden inför säsongen.

Läs mer »

Västkustens Fotbollsfest: El Västico och GAIS mot Djurgården – Speltips och AnalysEn djupgående analys av måndagens fotbollsomgång på Västkusten. Vi tittar närmare på matcherna Elfsborg mot IFK Göteborg och GAIS mot Djurgården, inklusive speltips och förutsättningar för spännande matcher.

Läs mer »

Tenhos premiärförberedelser – på andra sidan av jordenPå måndag spelar Djurgården sin allsvenska premiär mot Gais. Och Miro Tenho, 31, är redo – efter några dagar i Nya Zeeland.

Läs mer »

Shalom Ekong siktar på att sänka Djurgården i premiärenGais anfallare Shalom Ekong är redo för sin allsvenska premiär mot Djurgården. Med rötter i Stockholm och en far som spelat för Djurgården, är matchen extra speciell för honom. Efter att ha avgjort mot AIK ser han fram emot att möta Djurgården och visa vad han går för.

Läs mer »

Gais möter Djurgården i allsvensk premiärGais och Djurgården ställs mot varandra i allsvenskans premiäromgång. Bröderna Holmberg gästar sändningen från upptaktsträffen. Båda lagen har viktiga spelare borta. Djurgårdens tränare har valt Rinne som målvakt.

Läs mer »