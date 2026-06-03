Gyökeres hyllades i London - nu redo för VM med Sverige

Efter att ha firat Arsenals ligatitel i en öppen bussparad i London är Viktor Gyökeres nu på plats i Sverige för att förbereda sig inför sommarens VM. Under träningen på Strawberry arena fick han och landslaget besök av prinsarna Daniel och Oscar.

Viktor Gyökeres var en av huvudpersonerna när Arsenal firade sin första ligatitel på 22 år med en öppen bussparad genom Londons gator. För Gyökeres, som varit en nyckelspelare för Arsenal under säsongen, var det en oförglömlig upplevelse att få fira med tusentals supportrar.

Efter paraden landade han i Sverige och anslöt till herrlandslagets samling inför sommarens VM i Qatar. Landslaget tränade under dagen på Strawberry arena, och Gyökeres deltog i träningen - framför ögonen på prinsarna Daniel och Oscar. Prinsarna besökte laget för att lyckönska dem inför mästerskapet. De fick träffa spelarna och pratade till gruppen i omklädningsrummet.

Prins Oscar bar en Alexander Isak-tröja och visade sina färdigheter genom att passa Yasin Ayari med en bredsida. Landslagets presschef Petra Thorén berättade att besöket var uppskattat av alla. Gyökeres träning med laget var en positiv överraskning. Ursprungligen var planen att han inte skulle vara med i morgondagens match mot Grekland, som spelas klockan 19.00 på Strawberry arena.

Men förbundskapten Graham Potter meddelade att planerna ändrats och att Gyökeres kommer att starta matchen. Det är Sveriges sista match innan VM-premiären mot Tunisien. Gyökeres är en av lagets mest framträdande anfallare och hans närvaro på planen ger laget en viktig offensiv kraft. Träningen på Strawberry arena var intensiv, med fokus på taktik och speluppbyggnad.

Spelarna såg fokuserade ut och stämningen var god. Efter träningen mötte några spelare pressen. Benjamin Nygren uttryckte glädje över prinsbesöket: Det var jättekul. Det är inte varje dag man träffar prinsar.

Han fortsatte med att beskriva lagets känsla inför VM: Vi har en bra mix av rutin och ungdomlig energi. Vi tror på våra möjligheter. Landslagets presschef Petra Thorén bekräftade att prinsarna var inne i omklädningsrummet och pratade med laget. Det var ett fint initiativ som visar kungahusets stöd.

Gyökeres själv kommenterade inte besöket, men han var leende och verkade avslappnad. Han har en viktig roll i laget och hans erfarenhet från Arsenal kan bli avgörande i VM. Laget flyger till Qatar om några dagar och de sista förberedelserna pågår för fullt. Matchen mot Grekland blir en viktig värdemätare.

För Gyökeres har säsongen varit fantastisk. Förutom ligatiteln med Arsenal har han gjort flera mål i Champions League och blivit en publikfavorit. Nu vill han bidra till ett framgångsrikt VM för Sverige. Många experter ser Sverige som en outsider i turneringen.

Med spelare som Gyökeres, Alexander Isak och Dejan Kulusevski har laget en stark offensiv. Försvaret har också varit stabilt under kvalet. Mot Grekland väntas Gyökeres bilda anfallspar med Isak. Förbundskapten Potter har experimenterat med olika formationer, men mot Grekland väntas 4-4-2 med Gyökeres och Isak längst fram.

Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf leder försvaret. Träningen på Strawberry arena var öppen för media och några hundra åskådare följde passet. Stämningen var god och spelarna verkade redo för utmaningen. Sammanfattningsvis är Viktor Gyökeres nu fullt fokuserad på VM-uppgiften efter firandet i London.

Med stöd av prinsarna och en stark trupp ser laget fram emot turneringen. Fredagens match mot Grekland blir en sista chans att finslipa detaljerna. Supportrarna hoppas på en seger som stärker självförtroendet inför den tuffa gruppen med Tunisien, Portugal och Sydkorea. Gyökeres vet att han har en nyckelroll och han är redo att leverera





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