Gyökeres mål räckte inte – Atlético kvitterade i Champions League-kvartsfinalen

Viktor Gyökeres gav Arsenal ledningen i Champions League-kvartsfinalen mot Atlético Madrid, men hemmalaget kvitterade på straff. Matchen slutade 1-1 och det är fortfarande öppet inför returmötet i London.

Arsenal befinner sig i en situation där varje match kan vara avgörande för hela säsongen. Minsta misstag kan krossa drömmar och leda till förlust. Kvällens match i Madrid var inget undantag.

Den första halvleken var till stor del fördel Arsenal, men Atlético Madrid visade återkommande prov på sin offensiva skärpa. Diego Simeone, som kanske aldrig får en liknande chans igen att leda Atlético till en Champions League-final och seger, var synligt engagerad längs sidlinjen. När Viktor Gyökeres föll i straffområdet, reagerade Simeone passionerat, vilket illustrerar hans starka band till klubben och hans önskan om seger.

Det fanns en tid då många trodde att Arsenal hade värvat Gyökeres just för sådana här viktiga matcher, för att säkra titlar. Den tanken var starkast i slutet av sommaren, men återkom när Gyökeres säkert satte 1-0 från straffpunkten. Om Mikel Arteta hade haft hela sin trupp tillgänglig hade Gyökeres kanske inte startat. Trots att han är lagets bästa målskytt, är han inte en given startspelare.

Korta, avgörande perioder har inte kunnat förändra den situationen, men kvällen i Madrid visade hans värde när det behövdes som mest. Arsenal har under säsongen genomgått en förvandling. Från ett lag som dominerade motståndare som Atlético Madrid och Bayern München, till ett lag som allt oftare kämpar för att överleva snarare än att marschera mot framgång. I Madrid hade de kontroll, såg stabila och bekväma ut, och borde ha fått ett lyft av Gyökeres ledningsmål.

Men den andra halvleken blev en annan historia. Julian Alvarez träffade utsidan av nätet med en frispark, Ademola Lookmans försök blockerades och Antoine Griezmann tvingade fram en hörna. En hands gav Atlético möjligheten att kvittera på straff, och Alvarez visade sig vara lika säker från elva meter som Gyökeres. När lagen möttes senast var Arsenal ett lag som sällan stressade upp sig eller blev oroliga, eftersom segern ofta kändes oundviklig.

Men både Arsenal och Atlético Madrid har förändrats sedan dess. Gyökeres byttes ut tillsammans med resten av offensiven, medan Atlético tog över matchbilden. Försvarsstrukturen blev viktigare och viljan att ta risker minskade. Arsenal har undvikit förluster den senaste tiden, och även kvällen i Madrid slutade inte med nederlag.

Det är fortfarande ett dubbelmöte som är långt ifrån avgjort, och en poäng borta är ett starkt resultat med tanke på hur matchen utvecklades. Det är en viktig signal att de återtar kontrollen i slutet, även om Champions League kanske inte är den viktigaste av de två titlar de fortfarande slåss om.

Kanske var delar av matchen en indikation på något annat, men i takt med att säsongen närmar sig sitt slut och ett slutgiltigt beslut närmar sig, verkar det allt mindre troligt att det starka Arsenal vi såg tidigare i säsongen kommer att återvända. Det är tveksamt om det är det laget som slutligen kommer att vinna de potentiella troféerna





